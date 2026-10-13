SUA au încercat să oprească avansul tehnologic al Chinei, dar rezultatul este surprinzător. Huawei câștigă teren în fața Nvidia

Potrivit unui raport al companiei de cercetare IDC, consultat de Reuters, Nvidia a livrat 678.000 de acceleratoare pentru inteligență artificială în China, în perioada ianuarie-iunie 2026. Cota sa de piață a ajuns la 34%, în timp ce Huawei a urcat la 28%, după ce a livrat 572.000 de acceleratoare AI.

Diferența dintre cele două companii este acum de numai șase puncte procentuale, într-o piață dominată până recent de tehnologia americană.

Huawei se apropie de Nvidia. Livrările companiei chineze au crescut puternic

Datele IDC indică o schimbare importantă în structura pieței chineze a semiconductorilor destinați inteligenței artificiale. În timp ce livrările Nvidia au scăzut cu 44% față de primul semestru din 2025, Huawei a înregistrat o creștere considerabilă.

Compania chineză a livrat 572.000 de acceleratoare AI, comparativ cu peste 300.000 în aceeași perioadă a anului trecut. Alți producători chinezi au câștigat, de asemenea, teren.

Divizia de proiectare a cipurilor T-Head, aparținând Alibaba, a obținut o cotă de piață de 7%, urmată de Cambricon, cu 5%, Kunlunxin, divizia Baidu, cu 4%, și Hygon, cu 3%. Dintre cei 11 producători chinezi analizați de IDC, nouă și-au majorat livrările față de anul precedent. În total, piața chineză a absorbit aproximativ 2,008 milioane de acceleratoare AI în primele șase luni ale anului.

Restricțiile americane au favorizat indirect competitorii chinezi

Scăderea livrărilor Nvidia este strâns legată de restricțiile impuse de Statele Unite asupra exporturilor de semiconductori avansați către China. Washingtonul a limitat accesul companiilor chineze la cele mai performante procesoare Nvidia, invocând preocupări legate de securitatea națională și de utilizarea tehnologiei în dezvoltarea capacităților militare.

Aceste măsuri au redus gama de produse pe care compania americană le poate comercializa legal pe piața chineză. În paralel, Beijingul a încurajat utilizarea tehnologiilor dezvoltate de producătorii locali și a introdus cerințe de aprobare pentru importul anumitor cipuri Nvidia care respectă restricțiile americane.

Directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a criticat în repetate rânduri politica Washingtonului. Acesta a avertizat că restricțiile riscă să transfere o piață chineză a cipurilor AI, evaluată de el la 50 de miliarde de dolari, către Huawei și alți producători locali. Noile date IDC arată că această schimbare este deja vizibilă în volumele livrate, deși Nvidia rămâne cel mai mare furnizor individual din piața analizată.

O schimbare surprinzătoare: cipurile GPU au pierdut întâietatea

Raportul IDC evidențiază și o transformare a tipurilor de procesoare utilizate pentru inteligența artificială în China. Livrările de GPU-uri, procesoare grafice utilizate pe scară largă pentru antrenarea modelelor AI, au scăzut cu 26%, până la 991.000 de unități în primul semestru.

În schimb, livrările altor categorii de acceleratoare AI au crescut cu aproape 80%, ajungând la aproximativ 1,016 milioane de unități. Pentru prima dată în datele prezentate pentru această perioadă, aceste acceleratoare au depășit GPU-urile ca volum al livrărilor.

Categoria include procesoare specializate pentru anumite operațiuni de inteligență artificială, precum executarea modelelor deja antrenate. Huawei, T-Head, Kunlunxin și Cambricon au reprezentat împreună 95% din acest segment. Potrivit IDC, astfel de soluții sunt adoptate de instituții guvernamentale, companii de internet și operatori de telecomunicații.

Competiția nu se mai rezumă la performanța unui singur procesor

Analiștii IDC observă că rivalitatea dintre producătorii de semiconductori se mută treptat de la performanța individuală a cipurilor către capacitatea sistemelor informatice complete. Un factor tot mai important este modul în care acceleratoarele funcționează împreună în clustere de calcul, alcătuite din numeroase procesoare conectate.

Această evoluție poate avantaja producătorii care reușesc să ofere soluții integrate, chiar dacă procesoarele lor individuale nu ating performanțele celor mai avansate produse Nvidia. Totuși, raportul nu stabilește că acceleratoarele chinezești au ajuns la același nivel tehnologic cu cele mai performante cipuri americane.

IDC nu a precizat nici ce modele Nvidia au fost incluse în calcularea cotei de piață de 34%. De asemenea, nu este clar dacă estimările includ procesoarele B200 și B300, interzise la export în China, dar despre care Reuters a relatat că au ajuns în țară prin contrabandă.

Piața cipurilor AI din China continuă să crească

În ciuda restricțiilor comerciale și a schimbărilor dintre producători, cererea chineză pentru acceleratoare AI rămâne ridicată. IDC estimează că livrările totale de astfel de procesoare în China vor crește cu 19% pe parcursul anului 2026.

În același timp, livrările de GPU-uri ar urma să scadă cu 9%, pe fondul disponibilității limitate a modelelor care pot fi comercializate legal în China. Această evoluție indică o extindere a pieței în care producătorii locali câștigă teren, în timp ce accesul la tehnologia americană avansată rămâne restricționat. Nvidia nu a răspuns solicitării Reuters de a comenta rezultatele raportului IDC.