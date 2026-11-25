Investigația Reuters, publicată miercuri, se bazează pe zeci de documente dintr-un registru de credit administrat de banca centrală chineză. Acestea identifică până la 764 de servere și module destinate calculelor AI, evaluate la 270 de milioane de dolari. În documente apar și echipamente de rețea în valoare de 31 de milioane de dolari. O mare parte a infrastructurii era înregistrată într-un centru de date din Shanghai, dezvoltat inițial în cadrul unui parteneriat care implica gigantul tehnologic Tencent.

Cum au fost finanțate sute de servere AI

Una dintre companiile identificate, Century Litong, furnizează servere de mare putere clienților care au nevoie de capacitate de calcul pentru inteligență artificială. Între mai și decembrie 2024, firma a încheiat cinci acorduri de leasing pentru până la 512 servere, evaluate la aproximativ 200 de milioane de dolari. Unul dintre contracte viza 128 de servere dotate fiecare cu opt procesoare grafice, adică 1.024 de cipuri în total.

Alte 252 de module AI au fost folosite drept garanție pentru un împrumut de 70 de milioane de dolari obținut în aprilie 2026 de o companie din aceeași rețea de afaceri. Reuters precizează că sumele reprezintă valoarea echipamentelor incluse în contractele de finanțare, nu neapărat achiziții noi sau investiții distincte.

CNN reports on Jensen Huang and his extramarital affair partner Alice Huang…Note the language Financial Times uses: ‘romantic relationship’… https://t.co/M45Nt5Iabq — luke (@realLuke007) November 8, 2026

Legăturile cu familia Alice Huang și reacția Tencent

Documentele corporative leagă companiile implicate de Huang Yu, sora lui Alice Huang, și de Kang Wei, soțul acesteia, care a ocupat o funcție de conducere într-una dintre firme. Alice Huang a controlat anterior Megaspeed, companie din Singapore care achiziționa cantități importante de procesoare Nvidia.

Luni, 23 noiembrie, Departamentul american al Comerțului a inclus Megaspeed pe lista neagră comercială, în cadrul investigațiilor privind posibila redirecționare a tehnologiei americane către China. Megaspeed respinge acuzațiile și susține că Alice Huang a părăsit compania în august 2025. Tencent a transmis că nu a deținut și nu a operat centrul de date menționat în documente și că nu a avut relații comerciale cu Megaspeed sau filialele acesteia.