Jensen Huang, repus în această săptămână în funcția de director general al Nvidia, a ținut, marți, o ședință cu angajații gigantului tehnologic, în cadrul căreia el le-a dezvăluit motivul pentru care și-a dat demisia în data de 12 noiembrie.

O sursă familiarizată cu situația a declarat pentru Reuters că el le-a spus că a încălcat unele prevederi ale codului de conduită al companiei Nvidia și că a comis și „câteva greșeli teribile”.

El le-a mai mărturisit angajaților săi că urmează ședințe de terapie și a admis faptul că nu este acceptabil faptul că a încălcat codul de conduită al Nvidia, a mai spus sursa pentru Reuters.

În plus, Huang a respins informațiile potrivit cărora el ar fi fost repus în funcția de director general al Nvidia în urma presiunilor exercitate de președintele american Donald Trump asupra consiliului de administrație al companiei.

Jensen Huang a mai respins și afirmațiile potrivit cărora s-ar fi întors la Nvidia pentru că ar fi un „tech bro” și ar fi „deasupra legii”, explicând că de fapt, consiliul de administrație al Nvidia a evaluat faptele și a primit asigurări că nu există nicio amenințare la adresa securității naționale, notează Bloomberg.

Jensen Huang a revenit la conducerea Nvidia la mai puțin de două săptămâni după demisie

Luni, Consiliul de administrație al Nvidia a anunțat că Jensen Huang va reveni în funcția de director general al companiei, la aproape două săptămâni după demisia sa din 12 noiembrie.

„Consiliul de administrație a votat în unanimitate pentru reinstalarea domnului Huang, în urma unei serii de discuții și întâlniri cu acesta, după care Consiliul s-a declarat mulțumit de sinceritatea domnului Huang și de capacitatea sa de a conduce NVIDIA”, se arată în comunicatul companiei.

Nvidia a precizat că decizia de a-l reinstala pe Huang a fost luată în urma „unor informații primite de la înalți oficiali ai guvernului Statelor Unite”.

Compania a adăugat că, „pe baza acestor informații, Consiliul de administrație este încrezător că reinstalarea domnului Huang nu prezintă niciun risc pentru securitatea națională”.

Jensen Huang a demisionat pe 12 noiembrie, după apariția unor informații privind mai multe relații extraconjugale, inclusiv una cu Alice Huang, o femeie de afaceri chineză suspectată de autoritățile americane că ar avea legături cu serviciile de informații de la Beijing.