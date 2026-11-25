Incendiul, produs în noiembrie 2025, s-a soldat cu 168 de morți și a fost cel mai grav din oraș din 1948. Printre victime s-a numărat și Pak Sui Lin, soția lui Yip Ka Kui, un bărbat de 68 de ani care încă îi trimite mesaje și fotografii pe WhatsApp, la un an de la moartea acesteia.

Yip Ka Kui spune că nu a reușit să se desprindă de amintirile soției sale. Bărbatul locuiește acum împreună cu fiul cel mare, însă continuă să îi scrie femeii pe telefon, ca și cum aceasta ar fi plecat pentru o perioadă, scrie Reuters.

„Am simțit pur și simplu că poate plecase undeva sau era într-o călătorie, așa că am continuat să vorbesc cu ea în fiecare zi”, a povestit acesta.

În urmă cu șase luni, Yip s-a întors în apartamentul distrus de flăcări, în care cei doi locuiseră mai bine de 20 de ani. Cu un buchet de flori în mână, bărbatul a intrat în locuința întunecată și și-a strigat soția, spunându-i să nu mai rămână acolo și că este liberă să meargă oriunde dorește.

Incendiul a distrus șapte blocuri și a lăsat mii de oameni fără locuințe

Incendiul din complexul Wang Fuk Court a izbucnit în noiembrie 2025 și s-a extins la șapte dintre cele opt blocuri rezidențiale ale ansamblului, fiecare având 31 de etaje. Clădirile se aflau în renovare și erau acoperite cu schele și plase de protecție împotriva prafului.

Tragedia a provocat moartea a 168 de persoane și a lăsat mii de locuitori fără locuințe, apartamentele devenind imposibil de locuit.

La un an de la incendiu, turnurile rezidențiale sunt în continuare goale și păzite de poliție. Fațadele înnegrite de fum și flăcări sunt încă vizibile în spatele gardurilor de protecție.

Numeroși foști locatari sunt așteptați joi să revină în complex pentru a marca împlinirea unui an de la dezastru.

Autoritățile din Hong Kong au anunțat că nu vor organiza evenimente oficiale de comemorare, însă nu vor împiedica desfășurarea unor activități legale organizate de cetățeni. Secretarul-șef al administrației, Eric Chan, a avertizat că orice acțiune distructivă va fi sancționată conform legii.

Incendiul din Hong Kong a provocat furie publică și întrebări despre responsabilitatea autorităților

La scurt timp după tragedie, Beijingul a avertizat că va lua măsuri împotriva oricăror proteste considerate „anti-China”. În același timp, autoritățile au închis o petiție online prin care se solicita o anchetă independentă asupra incendiului.

Nemulțumirea publică a crescut pe fondul acuzațiilor privind ignorarea unor avertismente referitoare la riscurile de incendiu și existența unor practici nesigure în timpul lucrărilor de construcție și renovare.

Pentru supraviețuitori și familiile victimelor, ultimele 12 luni au fost dificile atât din punct de vedere emoțional, cât și fizic.

Phyllis Lo, în vârstă de 49 de ani, și-a pierdut mama în incendiu. Femeia spune că mare parte din ultimul an a fost dedicată doliului, participării la audierile organizate de comisia condusă de un judecător pentru investigarea tragediei și urmăririi dezbaterilor privind viitorul locativ al foștilor rezidenți.

„Mi-am pierdut o parte din tinerețe. În ultimul an am petrecut atât de mult timp urmărind audierile și știrile, încât a trebuit să îmi las propria muncă deoparte”, a declarat aceasta.

Guvernul a propus proprietarilor un program de răscumpărare a locuințelor și posibilitatea de a primi apartamente subvenționate în alte zone. Majoritatea proprietarilor au acceptat oferta, pe care autoritățile o consideră cea mai rapidă soluție pentru ca oamenii să își poată reconstrui viețile.

Reconstruirea complexului pe amplasamentul inițial a fost exclusă de guvern, care a invocat durata îndelungată a unui asemenea proiect.

Pentru Phyllis Lo, însă, despăgubirile și relocarea nu pot înlocui sentimentul de apartenență. Femeia spune că a locuit timp de 40 de ani în acel apartament, pe care îl considera locul în care se putea întoarce ori de câte ori întâmpina dificultăți.

Patru departamente, parțial responsabile pentru tragedie

Luna trecută, liderul Hong Kongului, John Lee, a prezentat un raport independent care a indicat responsabilitatea parțială a patru departamente guvernamentale în producerea dezastrului.

Totodată, acesta a anunțat demisia secretarului pentru Locuințe, Winnie Ho, primul oficial care a părăsit funcția în urma incendiului.

John Lee a promis reforme ample și rapide în industria construcțiilor și în sistemul de reglementare. Printre măsurile anunțate se numără introducerea unor legi care să incrimineze trucarea licitațiilor în sectorul lucrărilor de renovare a clădirilor, o industrie importantă pentru economia orașului.

Cu toate acestea, pentru Yip Ka Kui, măsurile anunțate de autorități nu au reușit să diminueze sentimentul de nedreptate.

„De ce greșelile făcute de anumite persoane și lipsa de acțiune a unor departamente guvernamentale au dus la o asemenea tragedie, iar noi, victimele, suntem cei care trebuie să plătim prețul?”, a întrebat bărbatul.