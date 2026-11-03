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Sorana Cîrstea, calificare dramatică în optimile turneului de la Hong Kong. Românca a câștigat după peste trei ore de joc

Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA de la Hong Kong, după ce a învins-o pe Maria Timofeeva într-un meci de peste trei ore, câștigat cu 7-6(4), 1-6, 7-5.
Sorana Cîrstea, calificare dramatică în optimile turneului de la Hong Kong. Românca a câștigat după peste trei ore de joc
Maria Nițu
03 nov. 2026, 14:27, Sport
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Sorana Cîrstea s-a calificat în optimile turneului WTA de la Hong Kong, după un meci foarte dificil cu Maria Timofeeva, care a durat trei ore și 13 minute. Românca, principala favorită a competiției, s-a impus cu scorul de 7-6(4), 1-6, 7-5.

Cîrstea a câștigat cu greu primul set, la tie-break, cu 7-6(4). Maria Timofeeva, ocupanta locului 60 WTA, a revenit însă în meci și a câștigat setul al doilea, cu 6-1.

Jucătoarea născută la Moscova, care reprezintă Kazahstanul, a început mai bine și setul decisiv, în care a condus cu 2-0. Sorana a reușit să revină mai ales datorită jocului agresiv de pe linia de fund a terenului. Setul a fost foarte echilibrat, dar românca s-a impus cu 7-5, după 65 de minute.

După trei ore și 13 minute de joc, Sorana Cîrstea a închis partida și a obținut calificarea în optimile competiției din Asia.

Ea a anunțat de mai multe luni că sezonul 2026 va fi ultimul din cariera sa. Dacă își va păstra decizia, turneul de la Hong Kong ar putea fi ultima competiție la care participă în calitate de jucătoare profesionistă.

Sorana Cîrstea este principala favorită a competiției de categorie WTA 250. La 36 de ani și jumătate, românca ocupă în prezent locul 15 în clasamentul mondial, cea mai bună poziție din cariera sa.

În urma calificării în optimi, Cîrstea și-a asigurat un premiu de 4.285 de dolari și 30 de puncte în clasamentul WTA de simplu.

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