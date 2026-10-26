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Sorana Cîrstea urcă o poziție în clasamentul WTA. Elena Rybakina se distanțează în fruntea ierarhiei

Sorana Cîrstea a urcat o poziție și ocupă locul 16 în clasamentul mondial al jucătoarelor profesioniste de tenis, publicat luni de WTA. După succesul de la Ningbo, Elena Rybakina și-a mărit avantajul la aproape 2.000 de puncte față de Aryna Sabalenka în fruntea ierarhiei.
Sorana Cîrstea urcă o poziție în clasamentul WTA. Elena Rybakina se distanțează în fruntea ierarhiei
sursă foto: Adam Davy/PA Wire/dpa
Petre Apostol
26 oct. 2026, 08:22, Sport
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Sorana Cîrstea, în vârstă de 36 de ani, este cea mai bine clasată jucătoare din România. Eliminată în turul secund la Ningbo, săptămâna trecută, Cîrstea a urcat pe locul 16, la o poziție de cea mai bună clasare din carieră.

Sportiva originară din Târgoviște are 2.386 de puncte, fiind la doar șapte puncte în urma canadiencei Victoria Mboko, de pe locul 15.

România mai are încă două jucătoare în Top 100.

Elena-Gabriela Ruse își menține locul 60, cu 1.033 de puncte. Jaqueline Cristian a coborât 12 poziții și se află pe locul 83, cu 869 de puncte.

În fruntea ierarhiei mondiale se află în continuare kazaha Elena Rybakina. După primul trofeu adjudecat din postura de lider mondial, câștigând turneul de WTA 500 de la Ningbo, Rybakina a ajuns la 9.501 puncte.

Fostul lider mondial, Aryna Sabalenka, se menține pe locul secund, cu 7.550 de puncte. Rusoaica Mirra Andreeva completează podiumul, cu 6.306 puncte.

O singură modificare s-a realizat în Top 10. Poloneza Iga Swiatek a urcat o poziție, până pe opt, depășind-o pe cehoaica Linda Noskova.

Cea mai mare urcare din Top 100 îi aparține Katerinei Siniaková, care a câștigat turneul WTA 250 de la Osaka. Jucătoarea din Cehia a avansat 37 de poziții, de pe locul 86 până pe 49, și are acum 1.114 puncte.

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