Zverev se apropie la 700 puncte de Sinner în clasamentul ATP și poate prelua șefia ierarhiei după turneul de la Viena

Alexander Zverev ocupă locul al doilea în clasamentul ATP, cu 9.750 de puncte. Italianul Jannik Sinner conduce cu 10.450 de puncte.

Diferența dintre cei doi s-a redus de la 880 la 700 de puncte, după scăderea punctelor obținute la ediția din 2025 a turneului de la Viena. Sinner, câștigătorul competiției de anul trecut, pierde 500 de puncte, în timp ce Zverev, finalist în 2025, pierde 320.

Germanul are șansa de a prelua prima poziție a clasamentului ATP în următoarea săptămână, în funcție de rezultatele de la turneul de categorie ATP 500 de la Viena. Zverev ar putea trece pe primul loc după turneul austriac, în condițiile în care punctele obținute la Paris în 2025 vor ieși, de asemenea, din calculul clasamentului.

Sinner și-a încheiat sezonul

Sinner nu a mai jucat de la finala de la Wimbledon, câștigată în fața lui Zverev, și a fost nevoit să își încheie prematur sezonul din cauza unei accidentări la genunchiul drept. Italianul nu va mai putea acumula puncte în competițiile rămase din calendarul anului 2026, ceea ce îi oferă rivalului german oportunitatea de a-l depăși în ierarhia mondială.

Zverev și-a asigurat deja primul loc în clasamentul ATP Race de final de sezon, după rezultatele obținute în 2026. Acest clasament ține cont de punctele acumulate în sezonul curent și determină ierarhia de la finalul anului, în timp ce clasamentul ATP săptămânal include punctele obținute în ultimele 52 de săptămâni.

Dacă va ajunge pe primul loc și în clasamentul ATP oficial, Zverev va deveni lider mondial pentru prima dată în carieră. Germanul, în vârstă de 29 de ani, a câștigat în 2026 două turnee de Grand Slam, Roland Garros și US Open.

În clasamentul ATP de luni, Carlos Alcaraz ocupă locul al treilea, cu 5.610 puncte.

Cel mai bine clasat român din ierarhie este Radu Papoe, care ocupă locul 277, cu 198 de puncte, în coborâre cu trei poziții. Tot 198 de puncte are și Cezar Crețu, care se află pe locul 278.