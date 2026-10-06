Prima pagină » Sport » Jannik Sinner își încheie sezonul 2026 din cauza unei accidentări la genunchi

Jannik Sinner își încheie sezonul 2026 din cauza unei accidentări la genunchi

Jannik Sinner, liderul clasamentului ATP, a anunțat marți că nu va mai evolua în 2026, după ce a decis, împreună cu echipa medicală, să urmeze un tratament pentru problema persistentă la genunchi. Italianul nu a mai jucat de la victoria de la Wimbledon, din luna iulie.
Jannik Sinner își încheie sezonul 2026 din cauza unei accidentări la genunchi
Jannik Sinner. Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Petre Apostol
06 oct. 2026, 12:14, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

„Eu, împreună cu medicii, am decis că am nevoie de un tratament pentru genunchi, ceea ce înseamnă că sezonul 2026 s-a încheiat oficial. (…) În acest moment trebuie să mă gândesc și la cariera mea pe termen lung. Voi face tot posibilul să revin la 100%”, a transmis Jannik Sinner pe rețelele de socializare.

În vârstă de 25 de ani, Sinner a avut un început de sezon excepțional. A câștigat cinci turnee consecutive de categoria ATP Masters 1000, la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma, serie care i-a adus și primul său Career Golden Masters.

În această perioadă a stabilit cel mai bun record de victorii consecutive din carieră, 30, înainte de a pierde în turul al doilea la Roland Garros, în fața argentinianului Juan Manuel Cerundolo.

Italianul a revenit însă imediat și a câștigat la Wimbledon, unde l-a învins pe Alexander Zverev în finală și a cucerit al cincilea său titlu de Grand Slam.

De atunci, Sinner nu a mai disputat niciun meci oficial. Accidentarea la genunchiul drept l-a făcut să rateze turneele din America de Nord, inclusiv US Open, și apoi competițiile din Asia. Sâmbătă, 3 octombrie, el anunțase și retragerea de la Mastersul de la Shanghai, sperând la acel moment să poată reveni ulterior în sezon.

Decizia de a încheia sezonul înseamnă că Sinner va lipsi și de la ATP Finals/Turneul Campionilor, turneu pe care l-a câștigat în ultimele două ediții, în 2024 și 2025. Italianul are un bilanț de 15 victorii și două înfrângeri la competiția de final de an.

Absența sa poate avea consecințe importante și în lupta pentru locul 1 mondial. Sinner este în prezent primul în clasamentul ATP, dar Alexander Zverev este la doar 800 de puncte în urma sa.

Recomandarea video

Fostul ministru Bogdan Ivan a trimis Corpul de control al Ministerului Energiei la Romgaz după ce compania de stat a refuzat să semneze un contract pentru achiziția de GNL din SUA din cauza prețului considerat prea mare
G4Media
Mutu insinuează o revoltă în vestiarul lui Hagi! Către cine arată: „Sigur a creat neplăceri pe-acolo, fiindcă nu a jucat”
GSP.ro
Cristian Bușoi lansează un avertisment pentru iarna și primăvăra lui 2027: Trebuie să ne pregătim pentru prețuri foarte mari la electricitate
Gandul
Fierbe lumea interlopă! Frații Caran s-au bătut ca în filme. Ce au avut de împărțit Costel și Emil
Cancan
FOTO. Ce imagini! Sorana Cîrstea, din nou cu zâmbetul pe buze, după despărțirea de fiul lui Ion Țiriac: „Octombrie călduros”
Prosport
Rusia amenință NATO cu armele nucleare. Avertisment dur pe fondul crizei din Marea Baltică
Libertatea
Alertă alimentară: brânză Brie retrasă de la METRO după depistarea bacteriei Listeria. Ce lot trebuie verificat
CSID
Trei compresoare auto la preț special în Dedeman. Afișaj digital, umflare rapidă și chiar funcție de powerbank
Promotor