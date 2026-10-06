Jannik Sinner își încheie sezonul 2026 din cauza unei accidentări la genunchi

„Eu, împreună cu medicii, am decis că am nevoie de un tratament pentru genunchi, ceea ce înseamnă că sezonul 2026 s-a încheiat oficial. (…) În acest moment trebuie să mă gândesc și la cariera mea pe termen lung. Voi face tot posibilul să revin la 100%”, a transmis Jannik Sinner pe rețelele de socializare.

În vârstă de 25 de ani, Sinner a avut un început de sezon excepțional. A câștigat cinci turnee consecutive de categoria ATP Masters 1000, la Indian Wells, Miami, Monte-Carlo, Madrid și Roma, serie care i-a adus și primul său Career Golden Masters.

În această perioadă a stabilit cel mai bun record de victorii consecutive din carieră, 30, înainte de a pierde în turul al doilea la Roland Garros, în fața argentinianului Juan Manuel Cerundolo.

Italianul a revenit însă imediat și a câștigat la Wimbledon, unde l-a învins pe Alexander Zverev în finală și a cucerit al cincilea său titlu de Grand Slam.

De atunci, Sinner nu a mai disputat niciun meci oficial. Accidentarea la genunchiul drept l-a făcut să rateze turneele din America de Nord, inclusiv US Open, și apoi competițiile din Asia. Sâmbătă, 3 octombrie, el anunțase și retragerea de la Mastersul de la Shanghai, sperând la acel moment să poată reveni ulterior în sezon.

Decizia de a încheia sezonul înseamnă că Sinner va lipsi și de la ATP Finals/Turneul Campionilor, turneu pe care l-a câștigat în ultimele două ediții, în 2024 și 2025. Italianul are un bilanț de 15 victorii și două înfrângeri la competiția de final de an.

Absența sa poate avea consecințe importante și în lupta pentru locul 1 mondial. Sinner este în prezent primul în clasamentul ATP, dar Alexander Zverev este la doar 800 de puncte în urma sa.