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Fosta iubită a lui Sinner se mărită cu bărbatul pe care îl părăsise pentru el

Un inel, un sărut și un singur rând pe Instagram. Fosta iubită a lui Sinner se mărită cu bărbatul cu care fusese împreună înaintea lui Jannik. Cine este Tomas Ferrari.
Fosta iubită a lui Sinner se mărită cu bărbatul pe care îl părăsise pentru el
Andreea Tobias
16 nov. 2026, 07:14, Sport
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Un singur rând însoțește fotografia: „Abia aștept următorul nostru capitol”.

Mesajul a apărut duminică seara pe Instagram, iar în Italia vestea că fosta iubită a lui Sinner se mărită a fost preluată imediat, anunță Il Messaggero.

Tenismena de 27 de ani a pus lângă text un emoji cu lacrimi de emoție, un inel și o inimă roșie. Data și locul nunții nu au fost anunțate.

Cine este Tomas Ferrari

Tomas Ferrari are origini argentiniene și a stat până acum departe de expunerea mediatică ce o însoțește pe Kalinskaya. Jucătoarea povestise în trecut că logodnicul ei a făcut sport și lucrează în domeniul financiar. Potrivit unor reconstituiri din presa italiană, Ferrari ar fi practicat atletismul, mai exact săritura în înălțime, la nivel universitar, în Statele Unite. Corriere dello Sport îl descrie drept sportiv și influencer argentinian.

De la Kyrgios la Sinner, apoi înapoi la Tomas

Povestea lor nu a început acum. Cei doi au mai fost împreună în jurul anului 2021, înainte ca rusoaica să intre în viața lui Jannik Sinner. După despărțirea de italian s-au regăsit, iar în primăvara lui 2025 Ferrari a fost fotografiat la Miami, în boxa jucătoarei, alături de cățelușa ei, Bella. De atunci a apărut des în tribune, la turneele ei.

Relația cu Sinner a devenit publică la Roland Garros, în mai 2024, iar italianul a confirmat despărțirea un an mai târziu. Înainte, Kalinskaya avusese o relație cu australianul Nick Kyrgios, între 2019 și 2020. Pe teren, ea a încheiat sezonul pe locul 26 WTA, după un sfert de finală la Roland Garros 2026.

Cum a reacționat Sinner

Anunțul a venit în timp ce Sinner se afla la Torino, pentru câteva întâlniri legate de Turneul Campionilor, competiție la care nu participă din cauza accidentării la genunchi. Campionul italian nu a reacționat public, iar relațiile actuale dintre cei doi nu sunt cunoscute.

Între timp, viața sentimentală a lui Sinner rămâne subiect de speculații. În ultimele săptămâni s-a vorbit despre o posibilă despărțire de modelul danez Laila Hasanovic, alimentată și de unele postări ale ei pe rețelele sociale. Niciunul dintre ei nu a confirmat oficial sfârșitul relației.

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