De ce lipsește Sinner din pozele de ziua iubitei sale, modelul danez Laila Hasanovic

Laila Hasanovic și-a sărbătorit ziua de naștere departe de Jannik Sinner, iar mesajul publicat pe rețelele sociale a fost citit în Italia ca o înțepătură la adresa tenismenului.

„Mulțumesc pentru toate urările de ziua mea. Mă simt foarte norocoasă și binecuvântată să fiu acolo unde sunt astăzi, înconjurată de cei mai buni oameni”.

Este mesajul cu care Laila Hasanovic și-a însoțit duminică, potrivit Il Messaggero, seria de fotografii publicate de ziua ei: imagini în fața tortului și câteva din copilărie. Modelul danez a împlinit 26 de ani. Jannik Sinner, actualul număr doi mondial, nu a fost de față și nici nu dat like sau nu a comentat vreuna dintre postări.

Cină cu prietenii și un like neașteptat

Cu o seară înainte, Hasanovic a luat cina cu prietenii și a așteptat miezul nopții alături de ei. Clipurile publicate arată atmosfera petrecerii, iar ea a glumit pe seama zodiei: „Sezonul scorpionului”. Ziua de naștere a sărbătorit-o în Danemarca, țara ei.

O reacție tot a venit din anturajul tenismenului. Darren Cahill, antrenorul care se desparte de Sinner la sfârșitul sezonului, a dat like postării aniversare.

Zvonurile despre despărțire

Speculațiile despre o ruptură circulă de câteva săptămâni, iar ziua de naștere ar fi doar ultimul indiciu. De Halloween, Hasanovic publicase pe TikTok un clip pe o melodie care conține replica „Aveai dreptate, vorbește cu o altă fată”, interpretată de mulți drept o aluzie la Sinner. Niciunul dintre ei nu a confirmat oficial despărțirea.

Cei doi fuseseră văzuți împreună pentru prima dată în primăvara lui 2025, la Copenhaga. Sinner a confirmat relația pe 26 octombrie 2025, când i-a mulțumit public după finala câștigată la Viena.

Ce urmează pentru Sinner

Chiar în ziua aniversării Lailei, tenismenul a publicat pe YouTube un clip alături de Cahill, despre anii de succes petrecuți împreună. Sinner a evitat mereu să amestece viața sportivă cu cea privată, iar și în perioada relației momentele împărtășite cu Hasanovic au fost rare.

Marți, 10 noiembrie, este așteptat la un eveniment organizat în turnul Allianz din Milano. Acolo ar putea vorbi despre carieră, condiția fizică sau viața privată, dar și despre noul antrenor, Magnus Norman. Suedezul, fost număr doi mondial, intră în echipa tehnică din decembrie și va lucra alături de Simone Vagnozzi.