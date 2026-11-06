Jannik Sinner se desparte de antrenorul Darren Cahill după cinci ani de colaborare. Cine îl va înlocui

„O mare parte din ceea ce sunt, ca jucător și ca om, ți se datorează”, a spus Sinner despre Cahill într-un videoclip postat pe Instagram, potrivit Reuters.

„Din aceste cinci sezoane, nu voi uita nicio zi. Mulțumesc, prietene, pentru tot. A fost o adevărată onoare”, a adăugat tenismenul italian.

Darren Cahill, care a antrenat-o și pe Simona Halep, este unul dintre cei mai experimentați antrenori din tenis, contribuind de-a lungul carierei la ascensiunea a patru jucători pe primul loc în clasamentul mondial.

Australianul intenționa inițial să încheie colaborarea cu Sinner în 2025, dar a acceptat să rămână încă un an. La Wimbledon, Cahill a declarat că va continua să îl antreneze pe italian până la finalul anului 2026, urmând să decidă ulterior asupra viitorului său.

Cei doi au început să lucreze împreună în 2022, iar în această perioadă Sinner a trecut de la statutul de jucător promițător la cel de lider al clasamentului mondial.

Cine l-ar putea înlocui pe Darren Cahill

Potrivit relatărilor din presă, suedezul Magnus Norman este favorit să îl înlocuiască pe antrenorul australian în echipa lui Sinner.

Norman ar urma să lucreze alături de Simone Vagnozzi, care face parte din echipa italianului din 2022.

Sinner nu a mai jucat din luna iulie, când a câștigat la Wimbledon al cincilea titlu de Grand Slam al carierei, din cauza unei accidentări la genunchi.

Italianul este așteptat să revină pe teren în decembrie, la turneul demonstrativ Six Kings Slam din Arabia Saudită.