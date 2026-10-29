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Zverev devine luni noul număr 1 mondial: „Să ai sentimentul că te afli în vârful lumii este uimitor”

Alexander Zverev l-a învins joi pe Tallon Griekspoor și s-a calificat în sferturile de finală ale turneului ATP de la Viena. În urma acestui rezultat, germanul va ocupa, de luni, 2 noiembrie, primul loc în clasamentul mondial.
Zverev devine luni noul număr 1 mondial: „Să ai sentimentul că te afli în vârful lumii este uimitor”
Sursa foto: Hepta/Mediafax Foto
Cosmin Pirv
29 oct. 2026, 22:29, Sport
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Zverev l-a învins pe olandezul Griekspoor, campionul de la Bruxelles de săptămâna trecută, cu scorul de 6-4, 7-5. Victoria îi asigură urcarea pe prima poziție în clasamentul ATP, care va fi publicat luni.

„Ceva foarte special. Să ai sentimentul că te afli în vârful lumii este uimitor”, a declarat Zverev, citat de ATP Tour.

La 29 de ani și șase luni, germanul va deveni al doilea cel mai în vârstă jucător care ajunge pentru prima dată pe primul loc mondial. Doar John Newcombe era mai în vârstă când a reușit această performanță, în 1974, la 30 de ani.

Zverev are în palmares două titluri de Grand Slam, două trofee ATP Finals, o medalie olimpică de aur și șapte titluri ATP Masters 1000. El va deveni al 30-lea jucător care ajunge pe primul loc în clasamentul ATP.

Germanul îl va depăși pe italianul Jannik Sinner, care ocupa prima poziție din 13 aprilie.

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