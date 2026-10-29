4,5 miliarde de euro doar din bilete. Cât a câștigat FIFA din Cupa Mondială 2026

Cifra depășește cu mult estimarea FIFA de 3 miliarde de euro, potrivit agenției ANSA.

Sursele care au furnizat informația cunosc finanțele turneului.

Spre comparație, la Cupa Mondială din Qatar, FIFA a încasat 834 de milioane de euro din bilete și hospitality.

Datorită acestor bani, veniturile totale estimate pentru Cupa Mondială 2026 urcă la aproximativ 13,5 miliarde de euro.

Cum au crescut încasările

Turneul din Statele Unite, Canada și Mexic a avut 104 meciuri, față de 64 în 2022. Principalul motiv al încasărilor record ar fi însă prețurile dinamice: prețul biletelor s-a schimbat în funcție de cerere.

La asta se adaugă comisionul de 30% pe care FIFA îl ia la fiecare revânzare făcută pe propria platformă, unde biletele pot fi oferite la prețuri mult mai mari decât cele inițiale.

Potrivit unor surse citate de The Times, regulile americane privind revânzarea biletelor au împins FIFA să ia o parte din câștigurile care altfel ar fi ajuns la intermediari și la platformele de revânzare.

Fanii, furioși

Prețurile fuseseră criticate dur de asociațiile suporterilor.

Football Supporters’ Association, din Anglia, le-a numit „scandaloase”. Football Supporters Europe a acuzat forul care guvernează fotbalul că își „jupoaie” fanii și a vorbit despre „o trădare monumentală”.

FIFA spune că dintre cele 6,81 milioane de bilete prevăzute, peste 100.000 au fost puse în vânzare la aproximativ 54 de euro, inclusiv peste 1.000 pentru finală.

Poziția FIFA

Forul mondial nu a confirmat suma de 4,5 miliarde de euro. A transmis însă că veniturile turneului vor permite investiții mai mari în fotbalul mondial. FIFA a propus și un program prin care finanțarea pentru cele 211 federații membre ar ajunge la aproximativ 5,7 miliarde de euro în perioada 2027–2030.

Cifrele oficiale vor fi publicate în următorul raport anual al FIFA, după verificarea conturilor.