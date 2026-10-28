30.000 de bilete procesate pentru meciul România-Polonia, de pe Arena Națională

„Vă mulțumim pentru susținerea voastră necondiționată! Luptăm împreună pentru România!”, a transmis miercuri reprezentativa României, într-o postare pe Facebook, referindu-se la meciul România-Polonia.

Partida va avea loc sâmbătă, 14 noiembrie, de la ora 21.45, și va fi ultimul meci al tricolorilor pe teren propriu în această ediție a Ligii Națiunilor.

La trei zile după întâlnirea de la București, România va juca în deplasare cu Bosnia și Herțegovina, în ultimul meci din grupă.

Potrivit FRF, prețul biletelor pentru meciul România-Polonia de pe Arena Națională este cuprins între 50 și 130 de lei, iar tinerii beneficiază de reduceri.

În partida tur, România a suferit o înfrângere drastică la Varșovia, scor 0-6 cu Polonia, într-un meci în care „tricolorii” au rămas în 10 oameni și nu au reușit să țină pasul cu gazdele. Echipa pregătită de Gheorghe Hagi a avut o prestație modestă și a pleacat din Polonia cu una dintre cele mai dure înfrângeri din ultimii ani.