România întâlnește Croația în primul amical dinaintea Campionatului European de handbal feminin

Partida este programată în localitatea Koprivnica, în sala Josip Samaržija-Bepo, și va fi transmisă pe canalul de youtube al Federației Croate de Handbal.

Reprezentativa pregătită de selecționerul Ovidiu Mihăilă a efectuat un stagiu centralizat la București, în perioada 19-22 octombrie, înainte de deplasarea în Croația. Cele două partide de verificare oferă echipei naționale ocazia de a testa formule de joc și de a consolida relațiile dintre jucătoare înaintea turneului final continental.

Al doilea meci dintre cele două selecționate este programat sâmbătă, de la ora 15:00, la Prelog.

Lot de 18 jucătoare pentru acțiunea din Croația

Ovidiu Mihăilă a convocat 18 handbaliste pentru această acțiune. Printre numele importante din lot se numără portarii Diana Ciucă, Bianca Curmenț și Yulia Dumanska, coordonatoarea Cristina Laslo, interii Sorina Grozav și Bianca Bazaliu, precum și pivoții Lorena Ostase și Crina Pintea.

Lotul este completat de Oana Borș, Mihaela Mihai, Eva Kerekes, Mariam Mohamed, Alisia Boiciuc, Rebeca Necula, Diana Lixăndroiu, Andreea Popa, Elena Roșu și Iaroslava Burlachenko.

Pentru Croația, pregătită de Ivica Obrvan, acțiunea din această săptămână este afectată de absențele cauzate de accidentări. Petra Frančić și Iva Bule au devenit indisponibile, iar selecționerul croat le-a convocat în locul lor pe surorile Paula și Stela Posavec, care anunțaseră anterior retragerea din echipa națională, și pe Tara Đelekovčan.

România a încheiat pe locul al treilea turneul final EHF EURO Cup din septembrie, după ce a învins Ungaria cu 33-30 în meciul pentru medaliile de bronz. EHF EURO Cup a fost o competiție rezervată echipelor deja calificate la turneul final al Campionatului European.

România va juca la Cluj-Napoca în grupele Campionatului European

Campionatul European de handbal feminin din 2026 se va desfășura între 3 și 20 decembrie, fiind organizat în premieră de cinci țări: România, Polonia, Cehia, Slovacia și Turcia.

România va evolua în grupa B, ale cărei meciuri vor fi găzduite de Cluj-Napoca, alături de deținătoarea titlului, Norvegia, Elveția și Macedonia de Nord. Tricolorele vor debuta pe 4 decembrie, împotriva Norvegiei, vor întâlni Macedonia de Nord pe 6 decembrie și vor încheia prima fază a competiției pe 8 decembrie, contra Elveției.

Croația va juca în grupa D, la Brno, alături de Țările de Jos, Cehia și Austria.

Cele două reprezentative s-au întâlnit de 25 de ori până în prezent, bilanțul fiind favorabil României, cu 18 victorii. Ultimul succes al Croației în confruntările directe datează de la Campionatul European din 2020, când selecționata croată s-a impus cu 25-20.