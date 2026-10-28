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Toate meciurile programate miercuri în Cupa Spaniei, amânate după accidentul feroviar soldat cu cel puțin 64 de morți

Federația Spaniolă de Fotbal (RFEF) a anunțat suspendarea tuturor celor 24 de meciuri programate miercuri în Cupa Spaniei, în semn de respect față de victimele accidentului feroviar soldat cu cel puțin 64 de morți.
Toate meciurile programate miercuri în Cupa Spaniei, amânate după accidentul feroviar soldat cu cel puțin 64 de morți
Iulian Moşneagu
28 oct. 2026, 16:47, Sport
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Decizia vizează partidele din prima rundă a competiției, care urmau să se dispute miercuri seară, scrie BBC Sport.

Federația a transmis că meciurile au fost amânate „în semn de respect și solidaritate” cu victimele tragediei și familiile acestora. Noile date de disputare vor fi anunțate ulterior.

Printre echipele care urmau să joace miercuri se numără cinci cluburi din prima ligă spaniolă: Levante, Alavés, Valencia, Celta Vigo și Real Betis.

Deocamdată, meciurile programate pentru joi se vor disputa conform calendarului inițial.

Real Madrid, Barcelona și Atlético Madrid urmează să intre în competiție abia în faza șaisprezecimilor de finală.

Barcelona și Real Madrid au transmis mesaje de condoleanțe

Barcelona a transmis „cele mai sincere condoleanțe” familiilor victimelor accidentului feroviar și le-a urat însănătoșire grabnică persoanelor rănite, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

La rândul său, Real Madrid și-a exprimat profunda tristețe în urma tragediei și a transmis condoleanțe familiilor celor care și-au pierdut viața.

Accidentul feroviar s-a produs miercuri dimineață, în apropierea localității Urda, din provincia Toledo, unde două trenuri de mare viteză au intrat în coliziune și au deraiat.

Potrivit celui mai recent bilanț comunicat de autoritățile regionale din Castilla-La Mancha, cel puțin 64 de persoane au murit și aproximativ 80 au fost rănite.

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