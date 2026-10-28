Avertisment pentru Chivu și Inter. „Gattuso știe să câștige”: Crespo pariază pe Lazio la titlu în Serie A

Crespo, fost jucător al formației Lazio Roma, a lăudat impactul lui Gattuso asupra echipei și a afirmat că succesul acesteia se bazează atât pe calitățile fotbalistice, cât și pe mentalitatea grupului.

„De ce nu ar putea câștiga titlul? S-a creat o chimie specială în cadrul grupului și sunt sigur că toate acestea i se datorează lui Rino (n.r.: Gennaro Gattuso)”, a declarat Crespo miercuri, într-un interviu pentru publicația Gazzetta dello Sport.

„Gattuso știe să câștige și, mai presus de toate, cunoaște calitățile necesare. Înainte de tactică și tehnică, există partea psihologică: dacă nu ai mintea pregătită corespunzător, nu ajungi nicăieri”, a adăugat fostul internațional argentinian.

Crespo a apreciat și capacitatea tehnicianului italian de a-și motiva jucătorii.

„Gattuso a lucrat la mentalitatea jucătorilor, i-a convins să facă anumite lucruri, i-a motivat și este o forță motrice. Când ai un astfel de om în fruntea echipei, faci tot posibilul să-l mulțumești. Jucătorii lui ar trece prin foc pentru el”, a spus argentinianul.

Lazio a urcat pe primul loc, înaintea meciului echipei lui Chivu

Victoria cu 6-2 în fața lui Sassuolo a dus-o pe Lazio la 25 de puncte după primele nouă etape, bilanțul echipei fiind de opt victorii și un rezultat de egalitate. Formația din Roma a preluat astfel conducerea clasamentului, depășind-o temporar pe Inter Milano.

Echipa pregătită de Cristian Chivu are 22 de puncte, dar a disputat un meci mai puțin. Inter urmează să joace miercuri seară, de la ora 19:30, în deplasare, cu Venezia. O victorie la o diferență suficientă i-ar putea permite să revină pe primul loc. Inter are în prezent golaveraj +13, în vreme ce Lazio are +15.

Pentru Interul lui Chivu urmează apoi derby-ul milanez, contra AC Milan, programat sâmbătă, de la ora 21:45.

Crespo consideră că Lazio merită să conducă în clasament și a făcut referire la criticile primite de Gattuso după perioada petrecută la conducerea naționalei Italiei.

„Pe deplin meritat. Opt victorii și un egal – ce ar fi putut face mai mult? Toți cei care l-au criticat pentru perioada de la națională ar trebui acum să se răzgândească și să-și ceară scuze”, a afirmat fostul atacant.

„Lazio este, cu siguranță, cea mai frumoasă surpriză a acestui sezon. Nu vreau să fac un pronostic, dar această echipă a lui Lazio poate «zbura»”, a declarat Crespo.

Lazio nu a mai câștigat titlul de campioană a Italiei din sezonul 1999-2000.