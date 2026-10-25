Interul lui Chivu, victorie în ultimul minut împotriva Fiorentinei lui Drăgușin (2-1)

Meciul dintre Inter Milano și ACF Fiorentina, disputat duminică, 25 octombrie, în etapa a 8-a din Serie A, s-a încheiat cu victoria dramatică a lui Inter cu scorul de 2-1, după un final nebun pe stadionul San Siro.

Inter Milano era condusă în minutul 90, cu 1-0, după un golul al lui Gimenez, fostul jucător al Milanului. În minutul 90+1 a egalat Marcus Thuram, iar în minutul 90+8 Zielinski i-a adus victoria Interului, cu un gol din penalty-ul obţinut de Marcus Thuram.

Astăzi, Chivu a făcut-o din nou cu Thuram, omul meciului pentru eforturile sale și pentru că a fost primul care l-a lăsat fără cuvinte pe un excelent De Gea, și apoi cu Zielinski, a scris imediat după meci Gazzetta dello Sport. Când toată lumea se aștepta ca Pio – care era pregătit doar pe hârtie să facă o prestație remarcabilă în fața antrenorului Mancini, prezent în tribune – Piotr a fost cel care a schimbat în tabelă și a transformat penalty-ul pentru 2-1 în minutul 97. În fruntea clasamentului, nerazzurri sunt încă la egalitate cu Lazio, iar acum Roma este la patru puncte în spate, chiar și pentru nerazzurri a mai relatat publicația italiană.

Partida a fost una specială, punându-i față în față pe antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, și pe fundașul român al Fiorentinei, Radu Drăgușin, acesta fiind titular.