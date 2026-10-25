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Interul lui Chivu, victorie în ultimul minut împotriva Fiorentinei lui Drăgușin (2-1)

Inter Milano, echipă antrenată de Cristi Chivu a câștigat dramatic duminică partida de pe teren propriu împotriva Fiorentinei, echipă la care activează Românul Radu Drăgușin. Interul s-a impus prin două goluri înscrise în prelungiri, cel de-al doilea, din penalty, în ultimul minut al prelungirilor.
Interul lui Chivu, victorie în ultimul minut împotriva Fiorentinei lui Drăgușin (2-1)
23 November 2025, Italy, Milan: Inter Milan head coach Cristian Chivu gestures on the touchline during the Italian Serie A soccer match between Inter Milan and AC Milan at the San Siro Stadium. Photo: -/LaPresse via ZUMA Press/dpa
Laurentiu Marinov
25 oct. 2026, 15:44, Sport
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Meciul dintre Inter Milano și ACF Fiorentina, disputat duminică, 25 octombrie, în etapa a 8-a din Serie A, s-a încheiat cu victoria dramatică a lui Inter cu scorul de 2-1, după un final nebun pe stadionul San Siro.

Inter Milano era condusă în minutul 90, cu 1-0, după un golul al lui Gimenez, fostul jucător al Milanului. În minutul 90+1 a egalat Marcus Thuram, iar în minutul 90+8 Zielinski i-a adus victoria Interului, cu un gol din penalty-ul obţinut de Marcus Thuram.

Astăzi, Chivu a făcut-o din nou cu Thuram, omul meciului pentru eforturile sale și pentru că a fost primul care l-a lăsat fără cuvinte pe un excelent De Gea, și apoi cu Zielinski, a scris imediat după meci Gazzetta dello Sport. Când toată lumea se aștepta ca Pio – care era pregătit doar pe hârtie să facă o prestație remarcabilă în fața antrenorului Mancini, prezent în tribune – Piotr a fost cel care a schimbat în tabelă și a transformat penalty-ul pentru 2-1 în minutul 97. În fruntea clasamentului, nerazzurri sunt încă la egalitate cu Lazio, iar acum Roma este la patru puncte în spate, chiar și pentru nerazzurri a mai relatat publicația italiană.

Partida a fost una specială, punându-i față în față pe antrenorul lui Inter, Cristi Chivu, și pe fundașul român al Fiorentinei, Radu Drăgușin, acesta fiind titular.

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