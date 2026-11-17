Pentru Chivu, Lautaro este cea mai importantă veste înaintea reluării campionatului, scrie Goal.
Atacantul argentinian s-a accidentat în meciul de Liga Campionilor cu Club Brugge și a ratat șapte partide, cinci în Serie A și două în Champions League, plus meciurile naționalei Argentinei.
Fără el, Inter a câștigat aproape toate meciurile, singura excepție fiind derby-ul cu AC Milan. Absența căpitanului s-a simțit totuși în jocul echipei.
Javier Zanetti, vicepreședintele clubului, a confirmat la Sky Sport că Lautaro face ultimele teste cu medicii. „Conoscându-l, cu dorința pe care o are să revină, sper să fie deja disponibil”, a spus fostul căpitan al lui Inter.
Lautaro vrea să fie titular la Bergamo, însă Chivu nu vrea să riște după o accidentare musculară atât de delicată. Planul de acum prevede ca argentinianul să înceapă meciul pe bancă și să intre în ultima jumătate de oră.
Partida Atalanta – Inter se joacă duminică, 22 noiembrie, de la 20:45, ora Italiei (21:45, ora României).
Chivu speră să-i recupereze pentru acest meci și pe John Stones și Curtis Jones, în timp ce starea lui Marcus Thuram va fi evaluată în zilele următoare.
Revenirea lui Lautaro vine înaintea unei perioade foarte aglomerate. Până pe 22 decembrie, Inter joacă 9 meciuri în patru competiții: campionat, Liga Campionilor, optimile Cupei Italiei cu Genoa și finala Supercupei Italiei cu Lazio, pe San Siro.