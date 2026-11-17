Pentru Chivu, Lautaro este cea mai importantă veste înaintea reluării campionatului, scrie Goal.

Atacantul argentinian s-a accidentat în meciul de Liga Campionilor cu Club Brugge și a ratat șapte partide, cinci în Serie A și două în Champions League, plus meciurile naționalei Argentinei.

Fără el, Inter a câștigat aproape toate meciurile, singura excepție fiind derby-ul cu AC Milan. Absența căpitanului s-a simțit totuși în jocul echipei.

Zanetti: „Mă aștept să fie disponibil”

Javier Zanetti, vicepreședintele clubului, a confirmat la Sky Sport că Lautaro face ultimele teste cu medicii. „Conoscându-l, cu dorința pe care o are să revină, sper să fie deja disponibil”, a spus fostul căpitan al lui Inter.

Planul lui Chivu

Lautaro vrea să fie titular la Bergamo, însă Chivu nu vrea să riște după o accidentare musculară atât de delicată. Planul de acum prevede ca argentinianul să înceapă meciul pe bancă și să intre în ultima jumătate de oră.

Partida Atalanta – Inter se joacă duminică, 22 noiembrie, de la 20:45, ora Italiei (21:45, ora României).

Chivu speră să-i recupereze pentru acest meci și pe John Stones și Curtis Jones, în timp ce starea lui Marcus Thuram va fi evaluată în zilele următoare.

9 meciuri în 31 de zile

Revenirea lui Lautaro vine înaintea unei perioade foarte aglomerate. Până pe 22 decembrie, Inter joacă 9 meciuri în patru competiții: campionat, Liga Campionilor, optimile Cupei Italiei cu Genoa și finala Supercupei Italiei cu Lazio, pe San Siro.