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Khvicha Kvaratskhelia a fost operat cu succes la genunchi. Starul lui PSG va lipsi o perioadă îndelungată

Paris Saint-Germain a anunțat marți că fotbalistul Khvicha Kvaratskhelia a fost operat cu succes după ce a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept.
Khvicha Kvaratskhelia a fost operat cu succes la genunchi. Starul lui PSG va lipsi o perioadă îndelungată
Iulian Moşneagu
27 oct. 2026, 18:58, Sport
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Kvaratskhelia, în vârstă de 25 de ani, s-a accidentat pe 20 octombrie, în meciul câștigat de PSG împotriva Barcelonei, scor 4-2, în Liga Campionilor, relatează ESPN.

Accidentarea s-a produs la începutul reprizei secunde, după un duel cu Xavi Espart. Fotbalistul a primit îngrijiri medicale pe teren, apoi a părăsit terenul ajutat de personalul medical.

„Khvicha Kvaratskhelia a fost operat cu succes pentru o ruptură a ligamentului încrucișat anterior de la genunchiul drept (…) Acesta va începe acum procesul de recuperare”, a transmis PSG într-un comunicat.

Kvaratskhelia ar putea rata tot restul sezonului, deoarece recuperarea după o astfel de accidentare durează, de obicei, între șase și nouă luni.

Absența georgianului complică situația echipei antrenate de Luis Enrique. Ousmane Dembélé și căpitanul Marquinhos sunt de asemenea accidentați.

Kvaratskhelia este unul dintre jucătorii importanți ai formației pariziene și a contribuit la câștigarea a două trofee consecutive în Liga Campionilor.

În ciuda accidentării, antrenorul Luis Enrique a sugerat că PSG nu intenționează să aducă un nou jucător pentru a-l înlocui pe georgian.

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