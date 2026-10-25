Balonul de Aur 2026, ediția 70. Tot ce trebuie să știi despre gala care premiază superlativele din fotbalul mondial

Evenimentul este organizat de revista France Football, în parteneriat cu UEFA. Alegerea Londrei pentru ediția aniversară reprezintă un omagiu adus englezului Stanley Matthews, primul câștigător al Balonului de Aur.

Gazdele evenimentului vor fi fostul internațional francez Thierry Henry și jurnalista sportivă Kate Scott.

Cine sunt nominalizații la Balonul de Aur masculin

Pe lista celor 30 de nominalizați se află nume importante ale fotbalului mondial, precum Kylian Mbappé, Erling Haaland, Harry Kane, Lamine Yamal, Lionel Messi, Vinícius Júnior și Jude Bellingham.

Deținătorul trofeului este francezul Ousmane Dembélé, câștigător în 2025 după sezonul în care Paris Saint-Germain a cucerit Liga Campionilor. Lionel Messi, de opt ori laureat, și Rodri, câștigător în 2024, sunt ceilalți foști câștigători aflați pe lista din acest an.

Lista completă a nominalizaților la categoria masculină: Jude Bellingham (Real Madrid), Pau Cubarsí (Barcelona), Marc Cucurella (Chelsea / Real Madrid), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Luis Díaz (Bayern München), Bruno Fernandes (Manchester United), Gabriel (Arsenal), Erling Haaland (Manchester City), Achraf Hakimi (Paris Saint-Germain), Harry Kane (Bayern München), Khvicha Kvaratskhelia (Paris Saint-Germain), Lamine Yamal (Barcelona), Sadio Mané (Al-Nassr), Marquinhos (Paris Saint-Germain), Lautaro Martínez (Inter), Kylian Mbappé (Real Madrid), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Lionel Messi (Inter Miami), João Neves (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern München), Willian Pacho (Paris Saint-Germain), Julián Quiñones (Al-Qadsiah), Declan Rice (Arsenal), Rodri (Manchester City / Barcelona), Fabián Ruiz (Paris Saint-Germain), William Saliba (Arsenal), Ferran Torres (Barcelona / Paris Saint-Germain), Dayot Upamecano (Bayern München), Vinícius Júnior (Real Madrid) și Vitinha (Paris Saint-Germain).

Paris Saint-Germain are cel mai mare număr de jucători prezenți pe listă, fiind 10 legitimați în prezent la campioana Europei, cu noua achiziție de la Barcelona, Ferran Torres.

Cine sunt nominalizatele la Balonul de Aur feminin

La categoria feminină, lista cuprinde jucătoare de la cluburi importante din Europa, Statele Unite ale Americii și Mexic. Printre nominalizate se află Alexia Putellas, de două ori câștigătoare a trofeului, Ewa Pajor, Clàudia Pina și Caroline Graham Hansen, de la Barcelona, precum și Alessia Russo, de la Arsenal.

Lista completă a nominalizatelor: Selma Bacha (OL Lyonnes), Barbra Banda (Orlando Pride), Klara Bühl (Bayern München), Esmee Brugts (Barcelona), Mariona Caldentey (Arsenal), Scarlett Camberos (Club América), Kerstin Casparij (Manchester City), Temwa Chawinga (Kansas City Current), Cata Coll (Barcelona), Melchie Dumornay (OL Lyonnes), Caroline Graham Hansen (Barcelona), Alex Greenwood (Manchester City), Patri Guijarro (Barcelona), Pernille Harder (Bayern München), Yui Hasegawa (Manchester City), Rose Lavelle (Gotham FC), Mapi León (Barcelona / London City Lionesses), Lorena (Kansas City Current), Melvine Malard (Manchester United / Chelsea), Manaka Matsukubo (North Carolina Courage / Chelsea), Vivianne Miedema (Manchester City), Ewa Pajor (Barcelona), Clàudia Pina (Barcelona), Alexia Putellas (Barcelona / London City Lionesses), Wendie Renard (OL Lyonnes), Alessia Russo (Arsenal), Khadija Shaw (Manchester City), Momoko Tanikawa (Bayern München), Caroline Weir (Real Madrid / OL Lyonnes) și Tessa Wullaert (Inter / Como).

Cluburile nominalizate pentru titlul de echipa anului

O altă distincție importantă a galei este premiul pentru clubul anului, acordat separat la masculin și feminin.

Clubul anului – masculin: Arsenal (Anglia), Bayern München (Germania), Bodø/Glimt (Norvegia), Flamengo (Brazilia) și Paris Saint-Germain (Franța).

Clubul anului – feminin: Barcelona (Spania), Bayern München (Germania), Club América (Mexic), Manchester City (Anglia) și OL Lyonnes (Franța).

Ce alte premii vor fi decernate la Londra

Organizatorii vor acorda distincții și pentru performanțele tinerilor jucători, ale portarilor și antrenorilor, precum și pentru golgheterii sezonului.

Printre premiile acordate se mai numără:

– Trofeul Kopa, pentru cei mai buni tineri fotbaliști și cele mai bune tinere fotbaliste.

– Trofeul Iașin, pentru cel mai bun portar și cea mai bună portăriță.

– Trofeul Johan Cruyff, pentru cei mai buni antrenori și cele mai bune antrenoare.

– Trofeul Gerd Müller, pentru cei mai buni marcatori, la masculin și feminin.

– Premiile pentru clubul anului, la masculin și feminin.

– Premiul Sócrates, acordat pentru inițiative de solidaritate și cauze sociale susținute de personalități ale fotbalului.

La categoria Kopa masculin, printre nominalizați se află Lamine Yamal (Barcelona), Pau Cubarsí (Barcelona) și Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain). Pentru Trofeul Iașin masculin sunt nominalizați, între alții, Thibaut Courtois (Real Madrid), Joan García (Barcelona), David Raya (Arsenal) și Unai Simón (Athletic Club).

La categoria antrenorului anului masculin, lista îi include pe Mikel Arteta (Arsenal), Luis de la Fuente (naționala Spaniei), Unai Emery (Aston Villa), Vincent Kompany (Bayern München) și Luis Enrique (Paris Saint-Germain).

Cum se votează pentru Balonul de Aur

Câștigătorii celor două trofee principale sunt desemnați de jurii internaționale formate din jurnaliști specializați. La categoria masculină participă câte un reprezentant al primelor 100 de țări din clasamentul FIFA, iar la categoria feminină, reprezentanți ai primelor 50 de țări din ierarhia FIFA.

Fiecare membru al juriului selectează zece jucători sau jucătoare din lista de 30 de nominalizați și îi ordonează în funcție de merit. Punctajele acordate sunt de 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 și un punct. Câștigătorul este candidatul care acumulează cel mai mare punctaj total.

Regulamentul prevede trei criterii de evaluare, în această ordine: performanțele individuale și caracterul decisiv al acestora, rezultatele colective și trofeele câștigate, respectiv clasa și fair-play-ul.

Pentru ediția din 2026, perioada de evaluare acoperă intervalul 3 august 2025 – 19 iulie 2026. Sunt luate în calcul atât performanțele la nivel de club, cât și cele obținute la echipele naționale, inclusiv în competițiile internaționale relevante din această perioadă.

O ediție aniversară în istoria fotbalului

Balonul de Aur a fost creat în 1956 de revista franceză France Football, primul câștigător fiind englezul Stanley Matthews. Inițial, premiul era rezervat fotbaliștilor europeni, însă criteriile de eligibilitate au fost extinse în timp, iar din 2007 trofeul recompensează jucători de orice naționalitate.

Categoria feminină a fost introdusă în 2018, prima câștigătoare fiind norvegianca Ada Hegerberg.

Lionel Messi deține recordul absolut la masculin, cu opt trofee, urmat de Cristiano Ronaldo, cu cinci. La feminin, Aitana Bonmatí deține recordul, câștigând ultimele trei ediții, în 2023, 2024 și 2025.