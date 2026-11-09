Harry Kane dezvăluie ce se află în spatele mesajului publicat după câștigarea Balonului de Aur 2026

„Este ceva peste care am dat cu mulți ani în urmă, când eram mai tânăr. Cred că este un mesaj care mi se potrivește ca persoană”, a explicat Harry Kane, într-un interviu acordat emisiunii Téléfoot, difuzată de postul francez TF1.

Internaționalul englez de la campioana Germaniei, Bayern Munchen, a detaliat ce înseamnă, în opinia sa, munca depusă departe de privirile publicului.

„Este vorba despre toată munca depusă, nu doar despre ceea ce vede toată lumea, ci și despre ceea ce se întâmplă în culise, când nimeni nu te privește. Fie că este vorba despre tratamente, băi cu gheață sau despre exersarea finalizărilor de unul singur, după antrenament, toate aceste lucruri au scopul de a mă ajuta să progresez. Uneori, aproape că acestea sunt lucrurile care îmi plac cel mai mult”, a spus atacantul.

Fotbalistul a făcut referire și la momentele dificile din cariera sa.

„Când mă uit în urmă la drumul meu și la momentele în care lucrurile nu arătau prea bine, cred că tocmai acestea fac parcursul atât de special”, a afirmat el.

Kane a adăugat că, după publicarea mesajului, a primit numeroase reacții din partea oamenilor care s-au regăsit în semnificația acestuia și în legătura cu experiențele sale profesionale.

Mesajul atacantului englez a devenit unul dintre subiectele de discuție după câștigarea Balonului de Aur, distincție care a recompensat parcursul său la nivel individual.

Harry Kane a devenit al cincilea englez din istorie care câștigă Balonul de Aur și primul după Michael Owen, laureatul din 2001. Atacantul lui Bayern München a primit 1.055 de puncte, cu 28 mai multe decât ocupantul locului secund, Kylian Mbappé (1.027), după un sezon 2025/2026 în care a marcat 73 de goluri în 65 de meciuri pentru club și națională și a cucerit trei trofee cu formația bavareză: Bundesliga, Cupa Germaniei și Supercupa Germaniei.