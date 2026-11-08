Antrenorul lui Bayern, campioana Germaniei, se apropie să revină pe bancă, după problemele medicale

„După pauza pentru echipele naționale, în două-trei săptămâni, va sta din nou pe bancă”, a declarat duminică Uli Hoeneß, președintele de onoare al clubului Bayern, în emisiunea „Sonntags-Stammtisch”, difuzată de postul Bayerischer Rundfunk.

Este primul termen concret avansat public pentru revenirea tehnicianului.

Problemele au apărut pe 23 octombrie, când Vincent Kompany s-a prăbușit la centrul de pregătire al lui Bayern Munchen, în timp ce urmărea un antrenament al echipei secunde.

A fost necesară intervenția medicilor, iar tehnicianul belgian a fost transportat la spital pentru investigații amănunțite. Medicii au identificat o iritație meningeală, o afecțiune care implică membranele ce învelesc creierul și măduva spinării.

Pe 28 octombrie, clubul a anunțat că antrenorul a fost externat și că va continua recuperarea la domiciliu, urmând să beneficieze de odihnă și tratament medicamentos.

În absența sa, responsabilitățile primei echipe au fost preluate de secundul Aaron Danks.

„Lucra 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână”

Hoeneß consideră că programul extrem de solicitant al lui Kompany ar fi contribuit la problemele sale.

„Cred că a fost o gripă foarte severă, care nu a fost tratată corespunzător. Muncește 12 ore pe zi, șase zile pe săptămână. A fost pur și simplu prea mult”, a explicat președintele de onoare al bavarezilor.

Oficialul în vârstă de 74 de ani a sugerat că tehnicianul trebuie să acorde mai multă atenție echilibrului dintre activitatea profesională și odihnă.

Kompany, în vârstă de 40 de ani, a avut un program intens de când a preluat conducerea lui Bayern. Belgianul este cunoscut pentru implicarea sa directă în pregătirea echipei și pentru atenția acordată detaliilor tactice.

În perioada în care Kompany a lipsit, Aaron Danks a condus echipa în patru partide, înregistrând trei victorii și o remiză.

Printre rezultatele importante s-au numărat victoria cu Atletico Madrid, scor 2-0, în Liga Campionilor, și succesul categoric cu Magdeburg, scor 6-1, în Cupa Germaniei.

Ultima partidă înaintea pauzei internaționale a fost câștigată în deplasare, împotriva lui Mainz, scor 2-1. Joshua Kimmich și tânărul Lennart Karl au înscris golurile bavarezilor.

Bayern a ajuns astfel la 21 de puncte în Bundesliga, la egalitate cu Borussia Dortmund, dar cu avantaj la golaveraj.

Revenirea lui Kompany este așteptată după pauza internațională, acesta putând să fie din nou pe bancă la partida cu FC Köln, programată pe 20 noiembrie.