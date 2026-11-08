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„Pentru prima dată în viața mea, nu mi-am dorit titlul pentru mine”. Nicolae Stanciu, primul mesaj după ce a devenit campion în China

Nicolae Stanciu a transmis un mesaj emoționant după ce a câștigat titlul în campionatul Chinei, duminică, alături de Dalian Yingbo. Căpitanul echipei a mărturisit că și-a dorit trofeul mai mult pentru coechipierii săi și pentru orașul Dalian decât pentru propria carieră.
„Pentru prima dată în viața mea, nu mi-am dorit titlul pentru mine”. Nicolae Stanciu, primul mesaj după ce a devenit campion în China
sursă foto: Nicolae Stanciu / Instagram
Petre Apostol
08 nov. 2026, 14:46, Sport
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„Nu vă puteți imagina cât de mult mi-am dorit acest titlu… dar, pentru prima dată în viața mea, nu pentru mine, ci PENTRU COECHIPIERII MEI ȘI PENTRU DALIAN!”, a scris Stanciu pe Instagram.

Succesul are o semnificație specială pentru suporteri și club, deoarece pune capăt unei așteptări de 21 de ani pentru fotbalul din oraș.

„Cei 21 de ani de așteptare au luat sfârșit! DALIAN, AICI ESTE LOCUL TĂU! VĂ IUBESC ȘI VĂ MULȚUMESC!”, a transmis internaționalul român.

Stanciu a anunțat și că sărbătoarea nu se încheiase. „Noaptea va fi lungă”, a adăugat el.

Ultimul titlu de campioană a primei ligi chineze câștigat de o echipă din Dalian fusese obținut în 2005, de Dalian Shide.

Astfel, trofeul din 2026 pune capăt unei perioade de 21 de ani în care orașul nu a mai avut o campioană a Chinei. Dalian Yingbo a reușit să readucă fotbalul local în prim-plan.

Un titlu decis în ultima etapă, după o revenire incredibilă

Dalian Yingbo a câștigat campionatul după unul dintre cele mai spectaculoase finaluri de sezon din fotbalul chinez. Înaintea ultimei etape, Chengdu Rongcheng avea 52 de puncte, cu trei mai multe decât formația lui Stanciu.

În ultima etapă, Dalian Yingbo a învins-o pe Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1, în timp ce Chengdu Rongcheng a pierdut în deplasare, cu Shandong Taishan, scor 2-3.

Cele două formații au terminat sezonul cu câte 52 de puncte, însă Dalian a avut avantajul rezultatelor directe, după ce câștigase ambele confruntări cu Chengdu.

Un alt element important a fost revenirea spectaculoasă din ultimele etape. Cu cinci runde înainte de final, Chengdu avea un avantaj care ajunsese la 12 puncte. Dalian a câștigat însă ultimele cinci partide, în timp ce rivala a obținut un singur punct în același interval.

Pentru mijlocașul român este al doilea titlu de campion al Chinei, după cel câștigat în 2022, alături de Wuhan Three Towns.

Căpitanul naționalei României a ajuns la Dalian în ianuarie 2026, după despărțirea de Genoa.

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