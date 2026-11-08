Prima pagină » Sport » Nicolae Stanciu, din nou campion în China. Al șaptelea titlu de campion din cariera românului

Nicolae Stanciu, din nou campion în China. Al șaptelea titlu de campion din cariera românului

Nicolae Stanciu a cucerit titlul în prima ligă a Chinei alături de Dalian Yingbo, după un final de sezon dramatic. Este al doilea titlu de campion al Chinei pentru mijlocașul de 33 de ani și al șaptelea din întreaga carieră.
Nicolae Stanciu, din nou campion în China. Al șaptelea titlu de campion din cariera românului
Nicolae Stanciu, la naționala României. Sursa foto: Lucian Danciu/Mediafax Foto
Petre Apostol
08 nov. 2026, 13:15, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, a devenit campion alături de Dalian Yingbo, după o cursă spectaculoasă în ultimele etape ale campionatului. Formația românului a încheiat sezonul cu cinci victorii consecutive și a profitat de prăbușirea surprinzătoare a principalei contracandidate.

Înaintea ultimei runde, Chengdu Rongcheng ocupa primul loc, cu 52 de puncte, în timp ce Dalian Yingbo avea 49. Formația lui Stanciu era obligată să câștige și să spere că liderul va pierde.

Scenariul s-a produs întocmai. Dalian Yingbo a învins-o pe Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1, în timp ce Chengdu Rongcheng a fost învinsă în deplasare de Shandong Taishan, scor 2-3.

Dalian Yingbo a câștigat titlul la egalitate de puncte

Partida echipei lui Nicolae Stanciu a început perfect. Mingrui Yang a deschis scorul în minutul 5. Tianjin a egalat, însă, în minutul 50, dintr-un penalty transformat de Bruno Xadas.

Gazdele au revenit în avantaj în minutul 70, prin Jintao Liao, iar Huang Shan a stabilit scorul final, 3-1, în al treilea minut al prelungirilor.

Nicolae Stanciu a început meciul ca titular și a purtat banderola de căpitan. Mijlocașul român a rămas pe teren până în minutul 86, când a fost înlocuit.

În paralel, Chengdu Rongcheng a pierdut cu 2-3 în fața celor de la Shandong Taishan. Formația care condusese clasamentul o mare parte din sezon a încheiat astfel campionatul la egalitate de puncte cu Dalian Yingbo, ambele cu câte 52.

Departajarea s-a făcut în funcție de rezultatele directe, criteriu la care echipa lui Stanciu a avut avantaj, după ce câștigase ambele confruntări cu rivala la titlu.

Pentru Dalian Yingbo, club înființat în 2021, este primul titlu de campioană din istorie.

Revenire incredibilă după un deficit important

Succesul lui Dalian este cu atât mai impresionant cu cât echipa a reușit să recupereze un handicap considerabil în partea finală a campionatului.

Cu cinci etape înainte de încheierea sezonului, Chengdu Rongcheng avea un avantaj care ajunsese la 14 puncte. Formația pregătită de John Aloisi părea să nu mai poată pierde campionatul și avea nevoie de foarte puține puncte pentru a-și asigura matematic trofeul.

Finalul a fost însă complet diferit. Chengdu a obținut un singur punct în ultimele cinci partide, în timp ce Dalian Yingbo a câștigat toate cele cinci meciuri disputate în această perioadă.

Al doilea titlu în China pentru Nicolae Stanciu

Pentru Nicolae Stanciu este al doilea campionat câștigat în China. Primul a venit în 2022, când mijlocașul român evolua pentru Wuhan Three Towns, formație alături de care a reușit să cucerească titlul în primul sezon după promovarea clubului în prima ligă.

În actuala stagiune, Stanciu a avut o contribuție importantă la performanța lui Dalian Yingbo. În cele 27 de apariții din campionat, internaționalul român a înscris 10 goluri și a oferit cinci pase decisive. A mai marcat de trei ori în trei partide disputate în Cupa Chinei.

Mijlocașul a ajuns astfel la șapte titluri de campion în carieră. Două au fost câștigate în România, cu FCSB, două în Cehia, alături de Slavia Praga, unul în Belgia, cu Anderlecht, la care se adaugă cele două din China.

Recomandarea video

FOTO & VIDEO | Cum arată Dunărea la Cernavodă. Unitatea 1 a fost repornită, iar luni se ia decizia privind repornirea Unității 2
G4Media
Am văzut în premieră noul SUV chinezesc care țintește Dacia Bigster! Când ajunge în Europa?
GSP.ro
Cea mai friguroasă dimineață de toamnă din acest an: -11 grade la Miercurea Ciuc. Când scăpăm de ger
Gandul
WOW! Câți bani ar fi primit Gabriella, de la Antena 1, pentru că a făcut amor cu Prințul Marco? Ispitele ar avea primă de obiectiv
Cancan
FOTO. Legendara campioană și-a făcut iubit cu 12 ani mai tânăr și nu îi e rușine de acest lucru: „E uimitor”
Prosport
Viață și moarte printre bombe pentru baschetbaliștii de 15 ani de la Freedom UA Kiev, care au fost în turneu la Ploiești: „Un băiat a fost ucis. Slavă Domnului, altul a scăpat, după ce o dronă rusească a lovit blocul în care locuiește”
Libertatea
Celebra vedetă TV, care a trecut prin 20 de operații după ce cancerul i s-a extins la creier și plămâni, a suferit o nouă intervenție. Ce se întâmplă cu ea în aceste momente: „Îmi este frig și tremur”
CSID
Mașina Zilei: Skoda Scala 2021, compacta ideală pentru familii și oraș. Puncte forte și compromisuri la sub 8.000 de euro
Promotor