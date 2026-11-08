Nicolae Stanciu, din nou campion în China. Al șaptelea titlu de campion din cariera românului

Nicolae Stanciu, căpitanul echipei naționale a României, a devenit campion alături de Dalian Yingbo, după o cursă spectaculoasă în ultimele etape ale campionatului. Formația românului a încheiat sezonul cu cinci victorii consecutive și a profitat de prăbușirea surprinzătoare a principalei contracandidate.

Înaintea ultimei runde, Chengdu Rongcheng ocupa primul loc, cu 52 de puncte, în timp ce Dalian Yingbo avea 49. Formația lui Stanciu era obligată să câștige și să spere că liderul va pierde.

Scenariul s-a produs întocmai. Dalian Yingbo a învins-o pe Tianjin Jinmen Tiger, scor 3-1, în timp ce Chengdu Rongcheng a fost învinsă în deplasare de Shandong Taishan, scor 2-3.

Dalian Yingbo a câștigat titlul la egalitate de puncte

Partida echipei lui Nicolae Stanciu a început perfect. Mingrui Yang a deschis scorul în minutul 5. Tianjin a egalat, însă, în minutul 50, dintr-un penalty transformat de Bruno Xadas.

Gazdele au revenit în avantaj în minutul 70, prin Jintao Liao, iar Huang Shan a stabilit scorul final, 3-1, în al treilea minut al prelungirilor.

Nicolae Stanciu a început meciul ca titular și a purtat banderola de căpitan. Mijlocașul român a rămas pe teren până în minutul 86, când a fost înlocuit.

În paralel, Chengdu Rongcheng a pierdut cu 2-3 în fața celor de la Shandong Taishan. Formația care condusese clasamentul o mare parte din sezon a încheiat astfel campionatul la egalitate de puncte cu Dalian Yingbo, ambele cu câte 52.

Departajarea s-a făcut în funcție de rezultatele directe, criteriu la care echipa lui Stanciu a avut avantaj, după ce câștigase ambele confruntări cu rivala la titlu.

Pentru Dalian Yingbo, club înființat în 2021, este primul titlu de campioană din istorie.

Revenire incredibilă după un deficit important

Succesul lui Dalian este cu atât mai impresionant cu cât echipa a reușit să recupereze un handicap considerabil în partea finală a campionatului.

Cu cinci etape înainte de încheierea sezonului, Chengdu Rongcheng avea un avantaj care ajunsese la 14 puncte. Formația pregătită de John Aloisi părea să nu mai poată pierde campionatul și avea nevoie de foarte puține puncte pentru a-și asigura matematic trofeul.

Finalul a fost însă complet diferit. Chengdu a obținut un singur punct în ultimele cinci partide, în timp ce Dalian Yingbo a câștigat toate cele cinci meciuri disputate în această perioadă.

Al doilea titlu în China pentru Nicolae Stanciu

Pentru Nicolae Stanciu este al doilea campionat câștigat în China. Primul a venit în 2022, când mijlocașul român evolua pentru Wuhan Three Towns, formație alături de care a reușit să cucerească titlul în primul sezon după promovarea clubului în prima ligă.

În actuala stagiune, Stanciu a avut o contribuție importantă la performanța lui Dalian Yingbo. În cele 27 de apariții din campionat, internaționalul român a înscris 10 goluri și a oferit cinci pase decisive. A mai marcat de trei ori în trei partide disputate în Cupa Chinei.

Mijlocașul a ajuns astfel la șapte titluri de campion în carieră. Două au fost câștigate în România, cu FCSB, două în Cehia, alături de Slavia Praga, unul în Belgia, cu Anderlecht, la care se adaugă cele două din China.