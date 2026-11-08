Bătaie generală în Turcia la un meci de box pentru centura WBC Silver. Mourad Aliev, atacat de spectatori

Incidentul a avut loc sâmbătă seară, la Ülker Sports Arena, din Istanbul. După cele 12 runde programate, victoria i-a revenit lui Aliev, care s-a impus la puncte.

Francezul, fost participant la Jocurile Olimpice de la Tokyo din 2020, a încheiat astfel seria de victorii a adversarului său. Çamkıran, în vârstă de 37 de ani, intrase în ring cu un bilanț impresionant de 25 de victorii, dintre care 23 obținute prin KO, fără nicio înfrângere în cariera profesionistă.

De la îmbrățișare la o bătaie generală

Momentele tensionate au început imediat după ultimul gong, înainte de anunțarea oficială a rezultatului.

Aliev a încercat să își îmbrățișeze adversarul, însă Çamkıran nu a răspuns gestului. Cei doi au schimbat câteva replici, după care boxerul turc ar fi lovit primul, iar francezul a răspuns.

Situația a degenerat rapid, iar intervenția arbitrului nu a reușit să împiedice escaladarea conflictului.

Apoi, mulți spectatori au depășit barierele de securitate și au pătruns în ring. Unii dintre ei s-au îndreptat direct către Aliev, pe care l-au lovit cu pumnii și picioarele.

Spectatorii au aruncat obiecte în ring

Încăierarea a atras rapid și alte persoane. Membri ai echipelor tehnice, alți sportivi, oficiali și agenți de securitate au intervenit, iar mai mulți participanți au început să se urmărească în jurul ringului.

Înregistrările distribuite pe rețelele sociale surprind scene de haos, cu numeroase persoane implicate în altercație și obiecte aruncate dinspre spectatori.

Echipa lui Aliev și personalul de securitate au încercat să îl protejeze pe pugilistul francez și să îl îndepărteze de persoanele care îl atacau.

Mourad Aliev, în vârstă de 31 de ani, a ajuns, după rezultatul de la gala din Istanbul, la 16 victorii și o înfrângere în boxul profesionist.