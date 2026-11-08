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Zeljko Kopic și Florentin Petre, dați afară din Polonia după o serie dezastruoasă. Fostul antrenor al lui Dinamo pleacă de pe ultimul loc

Zeljko Kopic (49 de ani), fostul antrenor al lui Dinamo București, a fost demis de la Wieczysta Cracovia, după numai două luni și jumătate petrecute la conducerea echipei poloneze. Alături de tehnicianul croat au fost îndepărtați și românii Florentin Petre (50 de ani), antrenor secund, și Cosmin Bujor, analist video. Decizia a venit după cinci înfrângeri consecutive, care au trimis echipa pe ultimul loc în campionatul Poloniei.
Zeljko Kopic și Florentin Petre, dați afară din Polonia după o serie dezastruoasă. Fostul antrenor al lui Dinamo pleacă de pe ultimul loc
Gabriel Negreanu
08 nov. 2026, 10:37, Sport
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Anunțul a fost făcut de clubul polonez în noaptea de sâmbătă spre duminică, 8 noiembrie, la câteva ore după înfrângerea cu 1-2 suferită pe terenul formației Gornik Zabrze, potrivit presei poloneze și Digi Sport.

Meciul care a dus la demiterea fostului antrenor dinamovist a avut un final dramatic. Wieczysta a deschis scorul în minutul 31, prin Lucas Piazon, însă gazdele au egalat după numai două minute, prin Ondrej Zmrzly.

Când partida părea să se îndrepte spre un rezultat de egalitate, Erik Janza a înscris golul victoriei pentru Gornik Zabrze, în minutul 90, dintr-o lovitură liberă.

A fost a cincea înfrângere consecutivă pentru echipa lui Kopic, iar conducerea clubului a decis să renunțe la întregul staff tehnic.

Un singur meci câștigat în mandatul lui Kopic. Croatul nici măcar nu era pe bancă la victorie

Zeljko Kopic a condus echipa în 11 partide, dintre care zece în campionat și una în Cupa Poloniei. Bilanțul a fost de o victorie, două egaluri și opt înfrângeri.

Singura victorie a echipei în această perioadă, 3-0 cu Wisla Plock, a fost obținută în timp ce antrenorul croat se afla în tribune, fiind suspendat după un cartonaș roșu primit într-o partidă anterioară.

La acel meci, echipa a fost condusă de pe bancă de secundul Florentin Petre.

Wieczysta ocupă ultimul loc în Ekstraklasa, prima ligă poloneză, cu numai opt puncte acumulate după 14 etape.

Florentin Petre și Cosmin Bujor pleacă și ei de la echipa poloneză

Clubul din Cracovia a confirmat că despărțirea îi vizează și pe cei doi colaboratori români ai antrenorului croat.

„Odată cu antrenorul Kopic, își încheie activitatea la club și secundul său, Florentin Petre, precum și analistul Cosmin Bujor. Le mulțumim tuturor membrilor staffului pentru munca și implicarea lor și le dorim mult succes în continuare în carieră”, a transmis Wieczysta Cracovia.

Kopic fusese instalat la conducerea echipei pe 26 august 2026, după despărțirea de Dinamo București.

Croatul a devenit al doilea antrenor concediat de Wieczysta în actualul sezon, după Kazimierz Moskal, tehnicianul cu care echipa începuse aventura în prima ligă poloneză.

De la reconstrucția lui Dinamo la eșecul din Polonia

Zeljko Kopic a antrenat-o pe Dinamo București în perioada decembrie 2023 – iunie 2026, interval în care a contribuit la stabilizarea echipei după o perioadă dificilă.

Croatul a condus formația bucureșteană în 113 partide, înregistrând o medie de aproximativ 1,50 puncte pe meci.

Înainte de experiența din România, Kopic a mai antrenat formații precum Hajduk Split, Dinamo Zagreb, Slaven Belupo, Pafos și Botev Plovdiv.

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