Rezultatele etapei a 14-a din Superliga de fotbal. Primele trei clasate, despărțite de doar trei puncte. Dinamo se menține lider

Etapa a 14-a din Superliga s-a încheiat luni seară, după victoria obținută de Universitatea Cluj în fața celor de la FCSB, scor 1-0. Grație acestui rezultat, formația pregătită de Cristiano Bergodi a urcat pe locul al patrulea în clasament.

Dinamo București a rămas în fruntea ierarhiei, cu 33 de puncte, după ce a învins-o pe UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are un bilanț de zece victorii, trei remize și o singură înfrângere. Este singura echipă din campionat cu doar o înfrângere.

Campioana en-titre Universitatea Craiova ocupă poziția secundă, menținându-se la un punct în urma liderului. Podiumul este completat de Rapid, care a ajuns la 30 de puncte după victoria cu 2-0 în fața formației Csikszereda.

Rezultatele complete ale etapei a 14-a:

Rapid – Csikszereda 2-0

Corvinul Hunedoara – FC Argeș 2-0

Petrolul Ploiești – CFR Cluj 1-1

Oțelul Galați – Sepsi OSK 1-1

Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-1

Dinamo – UTA Arad 2-0

FC Voluntari – Farul Constanța 1-2

Universitatea Cluj – FCSB 1-0

Clasamentul în Superliga după 14 etape:

1. Dinamo București – 33 puncte (golaveraj 31-9, +22)

2. Universitatea Craiova – 32 p (34-10, +24)

3. Rapid București – 30 p (23-13, +10)

4. Universitatea Cluj – 25 p (26-20, +6)

5. Petrolul Ploiești – 24 p (19-18, +1)

6. Farul Constanța – 23 p (23-21, +2)

7. FCSB – 21 p (20-20, 0)

8. Corvinul Hunedoara – 19 p (16-16, 0)

9. CFR Cluj – 18 p (20-21, -1)

10. UTA Arad – 18 p (16-19, -3)

11. Sepsi OSK – 15 p (9-19, -10)

12. FC Botoșani – 14 p (18-19, -1)

13. Oțelul Galați – 12 p (16-22, -6)

14. FC Argeș – 12 p (8-16, -8)

15. FC Voluntari – 8 p (14-31, -17)

16. Csikszereda – 5 p (9-28, -19)

Programul complet al etapei a 15-a:

Vineri, 6 noiembrie

Ora 17:30: UTA Arad – Petrolul Ploiești

Ora 20:30: FC Argeș – Dinamo București

Sâmbătă, 7 noiembrie

Ora 15:00: Csikszereda – Universitatea Cluj

Ora 17:30: Farul Constanța – Rapid București

Ora 20:30: FCSB – Corvinul Hunedoara

Duminică, 8 noiembrie

Ora 16:00: Sepsi OSK – FC Voluntari

Ora 19:00: CFR Cluj – Universitatea Craiova

Luni, 9 noiembrie

Ora 20:00: FC Botoșani – Oțelul Galați

După disputarea acestei etape, campionatul intern va intra în pauză internațională, urmând să se reia pe 20 noiembrie.