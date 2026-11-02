Prima pagină » Sport » Rezultatele etapei a 14-a din Superliga de fotbal. Primele trei clasate, despărțite de doar trei puncte. Dinamo se menține lider

Rezultatele etapei a 14-a din Superliga de fotbal. Primele trei clasate, despărțite de doar trei puncte. Dinamo se menține lider

Dinamo București este liderul în Superliga de fotbal cu o etapă înainte de finalul turului din sezonul regulat. Primele trei clasate sunt despărțite de numai trei puncte, Universitatea Craiova și Rapid București completând podiumul provizoriu.
Rezultatele etapei a 14-a din Superliga de fotbal. Primele trei clasate, despărțite de doar trei puncte. Dinamo se menține lider
sursă foto: GEORGE FLUSTER / MEDIAFAX FOTO
Petre Apostol
02 nov. 2026, 23:18, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Etapa a 14-a din Superliga s-a încheiat luni seară, după victoria obținută de Universitatea Cluj în fața celor de la FCSB, scor 1-0. Grație acestui rezultat, formația pregătită de Cristiano Bergodi a urcat pe locul al patrulea în clasament.

Dinamo București a rămas în fruntea ierarhiei, cu 33 de puncte, după ce a învins-o pe UTA Arad, scor 2-0. Dinamo are un bilanț de zece victorii, trei remize și o singură înfrângere. Este singura echipă din campionat cu doar o înfrângere.

Campioana en-titre Universitatea Craiova ocupă poziția secundă, menținându-se la un punct în urma liderului. Podiumul este completat de Rapid, care a ajuns la 30 de puncte după victoria cu 2-0 în fața formației Csikszereda.

Rezultatele complete ale etapei a 14-a:

Rapid – Csikszereda 2-0

Corvinul Hunedoara – FC Argeș 2-0

Petrolul Ploiești – CFR Cluj 1-1

Oțelul Galați – Sepsi OSK 1-1

Universitatea Craiova – FC Botoșani 2-1

Dinamo – UTA Arad 2-0

FC Voluntari – Farul Constanța 1-2

Universitatea Cluj – FCSB 1-0

Clasamentul în Superliga după 14 etape:

1. Dinamo București – 33 puncte (golaveraj 31-9, +22)
2. Universitatea Craiova – 32 p (34-10, +24)
3. Rapid București – 30 p (23-13, +10)
4. Universitatea Cluj – 25 p (26-20, +6)
5. Petrolul Ploiești – 24 p (19-18, +1)
6. Farul Constanța – 23 p (23-21, +2)
7. FCSB – 21 p (20-20, 0)
8. Corvinul Hunedoara – 19 p (16-16, 0)
9. CFR Cluj – 18 p (20-21, -1)
10. UTA Arad – 18 p (16-19, -3)
11. Sepsi OSK – 15 p (9-19, -10)
12. FC Botoșani – 14 p (18-19, -1)
13. Oțelul Galați – 12 p (16-22, -6)
14. FC Argeș – 12 p (8-16, -8)
15. FC Voluntari – 8 p (14-31, -17)
16. Csikszereda – 5 p (9-28, -19)

Programul complet al etapei a 15-a:

Vineri, 6 noiembrie

Ora 17:30: UTA Arad – Petrolul Ploiești

Ora 20:30: FC Argeș – Dinamo București

Sâmbătă, 7 noiembrie

Ora 15:00: Csikszereda – Universitatea Cluj

Ora 17:30: Farul Constanța – Rapid București

Ora 20:30: FCSB – Corvinul Hunedoara

Duminică, 8 noiembrie

Ora 16:00: Sepsi OSK – FC Voluntari

Ora 19:00: CFR Cluj – Universitatea Craiova

Luni, 9 noiembrie

Ora 20:00: FC Botoșani – Oțelul Galați

După disputarea acestei etape, campionatul intern va intra în pauză internațională, urmând să se reia pe 20 noiembrie.

Recomandarea video

Ministrul PSD al Muncii, Florin Manole, anunță că va crește salariile demnitarilor prin legea salarizării bugetarilor, deși PSD a criticat guvernul Bolojan pe această temă: Ar fi o ipocrizie din partea mea să spun oamenilor altceva, de 8 ani nu au crescut
G4Media
Marian Drăgulescu, slăbire extremă: „Minus 9 kilograme în 3 săptămâni și jumătate”
GSP.ro
Diana Buzoianu a vrut să cumpere un avion de 4 milioane de euro, din fonduri PNRR, de la o firmă din Oradea, care nu are legătură cu industria aeronautică. Comisia Europeană a respins proiectul pe motiv că dăunează mediului
Gandul
Divorțul secret al unui important lider PSD + primele declarații. Avem toate detaliile rupturii!
Cancan
Soția lui a fost angajată de Lidl, dar averea lor e uriașă. A cumpărat un teren cu 6,5 milioane de dolari și l-a vândut acum cu 18,15 milioane
Prosport
Parada blănurilor la botezul fiului lui Alfred Simonis: toate doamnele care „au defilat” cu piesele de lux la petrecerea de la Timișoara
Libertatea
Crăciun fără zăpadă în București? Ce temperaturi anunță AccuWeather pentru 24 și 25 decembrie 2026
CSID
Mașina Zilei – Renault Megane diesel din 2022: un break francez la sub 15.000 de euro. Ce primești pentru acești bani?
Promotor