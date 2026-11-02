Universitatea Cluj – FCSB 1 – 0. Lukic a decis partida după o verificare VAR de șase minute, iar Drăguș a lovit bara în prelungiri

Bucureștenii au avut un gol anulat pentru ofsaid înainte de pauză și au ratat egalarea în prelungiri, când Denis Drăguș a trimis mingea în bara transversală.

Partida dintre echipele antrenate de Cristiano Bergodi și Laurențiu Reghecampf a fost marcată de intervențiile arbitrajului video, de ocazii la ambele porți și de un final tensionat.

FCSB a avut un gol anulat înainte de pauză

Oaspeții au început mai activ în ofensivă, iar Karlo Muhar a creat primele situații periculoase. În minutul 8, șutul său de la marginea careului a fost deviat în corner, iar două minute mai târziu mijlocașul a trimis peste poartă.

FCSB a primit o lovitură în minutul 32, când Juri Cisotti a fost nevoit să părăsească terenul din cauza unei accidentări. În locul său a intrat Alexandru Stoian.

Tânărul atacant a fost aproape să deschidă scorul spre finalul primei reprize. Stoian a trimis mingea în poartă în minutul 44, însă reușita a fost anulată pentru ofsaid după consultarea sistemului VAR.

Tot Stoian a mai avut o oportunitate în minutul 45+3, când a încercat să profite de o ieșire greșită a portarului Ștefan Lefter.

Cele două formații au intrat la vestiare la egalitate, scor 0-0.

Lukic a înscris după ce Târnovanu îi respinsese primul șut

La pauză, Laurențiu Reghecampf a efectuat o modificare în echipa FCSB, Joao Paulo intrând în locul lui Korenica.

Bucureștenii au avut o nouă ocazie în minutul 55, când șutul lui Boutoutaou a fost blocat de Iulian Cristea, mingea fiind trimisă în corner.

Universitatea Cluj a răspuns prin Macalou, care a șutat puternic peste transversală în minutul 64.

Două minute mai târziu, FCSB a fost din nou aproape de gol. Karlo Muhar a reluat din voleu din interiorul careului, însă portarul Lefter a intervenit și a păstrat scorul neschimbat.

Momentul decisiv s-a produs în intervalul minutelor 76–82, când Jovo Lukic a reușit să înscrie pentru gazde.

Atacantul Universității Cluj a avut inițial un șut respins spectaculos de Ștefan Târnovanu, dar a profitat de continuarea fazei și a trimis mingea în plasă. Defensiva FCSB nu a reușit să se reorganizeze la timp pentru a împiedica golul.

Reușita a fost analizată aproximativ șase minute în camera VAR, înainte ca arbitrul să o valideze.

Drăguș a lovit bara în minutul 90+2

După deschiderea scorului, Universitatea Cluj a mai avut o șansă importantă de a-și majora avantajul.

În minutul 85, Macalou a finalizat o acțiune ofensivă cu un șut respins de Târnovanu, iar Duarte a intervenit decisiv pentru a îndepărta pericolul.

FCSB a forțat egalarea în ultimele minute și a fost foarte aproape să obțină un punct.

În minutul 90+2, Denis Drăguș a reluat mingea spre poartă, dar aceasta a lovit bara transversală.

A fost cea mai importantă oportunitate a bucureștenilor din finalul partidei, care s-a încheiat cu victoria gazdelor, scor 1 – 0.

Universitatea Cluj a câștigat duelul direct dintre două vecine de clasament

Înaintea confruntării, Universitatea Cluj ocupa locul al cincilea în Superliga, iar FCSB se afla pe poziția a șasea, cele două echipe fiind despărțite de un singur punct.

Victoria le permite clujenilor să își consolideze avantajul în fața unui adversar direct în lupta pentru pozițiile fruntașe ale clasamentului.

Succesul are și o semnificație aparte în istoricul recent al întâlnirilor directe. De la revenirea Universității Cluj în prima ligă, în 2022, cele două formații se mai întâlniseră de zece ori în campionat, FCSB câștigând patru partide, clujenii două, iar alte patru confruntări încheindu-se la egalitate.

Universitatea Cluj se impusese și în precedenta întâlnire directă, disputată pe 7 martie, când câștigase cu 3 – 1 pe terenul FCSB.

Pentru echipa lui Cristiano Bergodi, victoria de luni a venit după o partidă în care a rezistat presiunii din final. În schimb, formația pregătită de Laurențiu Reghecampf a rămas fără puncte, în ciuda ocaziilor create și a barei din prelungiri.