Mesaj secret. Ce i-a spus șeful echipei Mercedes lui Kimi Antonelli înainte de cursa care l-a făcut campion mondial

Șeful echipei Mercedes ar fi putut alege un citat de la Muhammad Ali, Michael Jordan sau Winston Churchill. A ales însă cuvintele nepotului fostului președinte Fiat, potrivit Il Fatto Quotidiano. Kimi Antonelli a terminat duminică pe locul al treilea în Marele Premiu al Mexicului, după Max Verstappen și Lewis Hamilton. Punctele obținute i-au fost suficiente: avansul din clasamentul general a devenit imposibil de recuperat, așa că a asigurat titlul mondial cu patru curse înainte de finalul sezonului.

Fraza lui Lapo Elkann

„Știți ce i-am spus înainte de cursă? Lapo Elkann mi-a spus odată, vorbind despre bunicul lui, că a reușit să rămână o figură importantă toată viața. Mi se pare un lucru frumos de spus”, a povestit Wolff.

Austriacul a transformat ideea într-un îndemn pentru pilotul din Bologna: „Împreună trebuie să facem în așa fel încât să rămâi un protagonist toată viața”.

Un pariu început la 11 ani

Mesajul arată o relație care trece dincolo de pistă. Wolff a crezut în Antonelli de când acesta era copil: l-a adus în programul de tineri piloți Mercedes la 11 ani. L-a promovat apoi foarte repede în Formula 1 și l-a apărat de critici, deși mulți considerau alegerea pripită.

Timpul i-a dat dreptate. La 20 de ani, Antonelli este cel mai tânăr campion mondial din istoria Formulei 1, record care îi aparținea lui Sebastian Vettel. Este și primul campion italian după Alberto Ascari, în 1953, adică după 73 de ani.

Lapo Elkann a reacționat după victorie și a vorbit despre „mândria unei țări tinere, curajoase și talentate”.

Mercedes nu-l lasă să plece

Pentru Wolff, acest titlu trebuie să fie doar începutul unei cariere lungi, construite împreună. Mesajul e limpede: Mercedes vrea să-l păstreze pe Antonelli și să facă din el pilotul-simbol al unei noi perioade de glorie.