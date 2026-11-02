Kimi Antonelli, noul fenomen al Formulei 1. Cum a reușit italianul de 20 de ani să intre în istorie și să-i impresioneze pe Hamilton și Verstappen

Antonelli a împărțit podiumul Marelui Premiu de la Mexico City cu Hamilton și Verstappen, un moment pe care l-a descris drept unul dintre cele mai speciale din cariera sa.

„Cu siguranță voi înrăma fotografia și o voi pune în casa mea, pentru că este un moment incredibil. Să văd atât de mult respect din partea a doi piloți extraordinari, care au scris istorie în acest sport, este cu adevărat special și un moment pe care îl voi păstra mereu în memorie”, a declarat italianul.

Performanța sa are o semnificație aparte și prin prisma parcursului din acest sezon. La doar al doilea an în Formula 1, Antonelli pare să se îndrepte spre elita absolută a sportului.

„Vor mai exista și alții”, a spus Damon Hill, campion mondial în 1996, în comentariul său pentru BBC Radio 5 Live.

„Nu văd niciun motiv pentru care nu ar putea deveni din ce în ce mai bun. Va trebui să treacă și prin momente dificile, dar nimeni nu îi va pune la îndoială talentul extraordinar”, a adăugat fostul pilot britanic.

De la un debut ezitant la dominarea campionatului

Primul titlu al lui Antonelli vine după numai două sezoane în Formula 1. Italianul a ajuns la Mercedes anul trecut, unde l-a înlocuit chiar pe Lewis Hamilton, însă numirea sa a fost privită cu scepticism de cei care considerau că nu avea suficientă experiență.

O parte din primul sezon a confirmat aceste îndoieli. Deși a arătat câteva momente promițătoare, debutul său a fost oscilant și nu s-a ridicat întotdeauna la nivelul așteptărilor.

În aceste condiții, George Russell, coechipierul care îl depășise fără probleme în 2025, era considerat principalul favorit la titlu pentru noul sezon, mai ales după ce Mercedes a început anul cu cea mai performantă mașină.

Antonelli a reușit însă un salt remarcabil în evoluție pe parcursul iernii. A încheiat prima cursă foarte aproape de Russell, iar în a doua a obținut prima victorie din carieră. A urmat o serie de cinci victorii consecutive, prin care a preluat controlul campionatului.

Ulterior, chiar și după ce avantajul inițial al monoposturilor Mercedes a fost redus de rivali, italianul a continuat să fie constant în lupta pentru titlu.

Evoluția sa este cu atât mai importantă cu cât anul trecut Russell îl depășise clar. Dacă diferența dintre cei doi s-ar fi menținut, lupta pentru campionat ar fi putut arăta cu totul diferit.

Verstappen și Norris, impresionați de evoluția italianului

Max Verstappen a lăudat maturitatea de care a dat dovadă Antonelli, în ciuda vârstei și a experienței sale limitate în Formula 1.

„La vârsta lui, să fie atât de constant, să nu facă greșeli majore și, bineînțeles, să își învingă coechipierul experimentat, este extraordinar. A pilotat incredibil și sunt foarte mândru de el și de felul în care s-a descurcat pe tot parcursul sezonului”, a declarat Verstappen.

Nici Lando Norris, campionul mondial en-titre, nu și-a ascuns admirația.

„Nu putea exista o persoană mai potrivită pentru acest titlu. Este un om autentic, foarte, foarte amabil și a pilotat incredibil de bine anul acesta, mult peste ceea ce se aștepta toată lumea”, a spus Norris.

Britanicul a adăugat că Antonelli a avut parte de o competiție extrem de puternică și a reușit să îi surprindă pe toți prin performanțele sale.

Dificultățile din primul sezon l-au ajutat să devină campion

Antonelli consideră că momentele dificile din sezonul precedent au contribuit decisiv la maturizarea sa și la rezultatele obținute în acest an.

„Faptul că unii oameni au spus că nu îmi aveam locul în Formula 1 sau că nu eram pregătit pentru asta, lucru care, la un moment dat anul trecut, probabil chiar părea adevărat, m-a ajutat să fiu mult mai pregătit pentru acest an”, a explicat pilotul.

Italianul a recunoscut că experiențele dificile, presiunea și momentele în care nu a reușit să obțină rezultatele dorite l-au ajutat să evolueze atât ca pilot, cât și ca persoană.

Chiar și în weekendul în care a devenit campion, Antonelli a simțit presiunea momentului. După calificări, a recunoscut că a fost tensionat și că nu a reușit să piloteze la adevăratul său nivel.

Emoțiile au fost și mai puternice în turul final al cursei, când a recunoscut că aproape nu mai putea vedea din cauza lacrimilor.

„Probabil am pierdut două secunde pentru că deja plângeam și nu mai puteam vedea clar în față. Cumva, reușeam să văd două Ferrari-uri printre lacrimi. A fost foarte special și mi-au trecut prin minte multe amintiri în acel moment”, a povestit Antonelli.

La finalul cursei, pilotul a fost întâmpinat de părinții săi, Marco și Veronica, care au avut un rol important în ascensiunea sa.

Tatăl său l-a însoțit pe parcursul întregului sezon și l-a ajutat să gestioneze atât momentele de succes, cât și perioadele dificile.

În conferința de presă a campionilor, Antonelli a izbucnit din nou în lacrimi când și-a amintit de bunicul său, care a murit. Italianul a avut nevoie de câteva momente pentru a-și reveni înainte de a continua.

„Doamne, am plâns mult prea mult astăzi. Dar e bine”, a spus noul campion mondial.