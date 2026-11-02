Alexander Zverev, noul lider mondial în tenis, povestește cum a ajuns în vârf în ciuda diabetului de tip 1

„My Point” este titlul articolului scris la persoana întâi de Alexander Zverev și publicat de ATP Tour.

„Niciun cuvânt nu poate descrie cu adevărat acest an. Două titluri de Grand Slam, nenumărate amintiri și astăzi m-am trezit ca jucătorul nr. 1 în clasamentul PIF ATP. Este ceva cu totul special. Să pot simți cum este să fii în vârful lumii este uimitor”, scrie germanul de 29 de ani.

El amintește că în urmă cu patru ani a ajuns pentru prima dată pe locul 2 mondial și spune că „uneori trebuie să aștepți pentru a obține cele mai frumoase lucruri din viață”.

Zverev, despre familie și boală

Jucătorul german vorbește apoi despre familia lui, tatăl Alexander Sr., antrenorul lui, despre fratele său, Mischa, care a fost în top 25 mondial, dar mai ales despre mama sa, Irina.

„Ea este cea care m-a învățat să joc tenis. Ea a fost primul meu antrenor”, povestește Alexander, spunând că tatăl lui călătorea împreună cu fratele său mai mare la turnee: Acasă eram mai ales eu și mama mea, făcând totul împreună”.

Cu diabet de tip 1 a fost diagnosticat când avea 4 ani. Mama lui a fost cea care i-a spus că asta nu îl poate împiedica să își îndeplinească visurile.

„Nu vreau să spun că faptul că trăiesc cu diabet de tip 1 m-a ajutat în cariera mea de tenis sau în viață, în general. Dar cu siguranță m-a făcut să mă maturizez puțin mai repede decât aș fi făcut-o probabil fără asta”, spune Zverev, amintind de faptul că a trebuit să învețe să își facă singur injecțiile, să își măsoare glicemia.

„Nu am avut niciodată vreo îndoială că pot realiza orice, iar asta datorită faptului că am avut o mamă foarte puternică alături de mine”, spune noul număr 1 în tenisul mondial.

Fundația Alexander Zverev

Alexander Zverev povestește că la început a încercat să ascundă în circuit faptul că este bolnav. În 2022, după accidentarea de la Ronald Garros, s-a gândit că există copii aflați în aceeași situație în care fusese el: „Ei trebuie să treacă prin aceleași lucruri prin care am trecut eu când eram mai tânăr, având diabet”, spune el, adăugând că astfel a înființat Fundația Alexander Zverev.

„Simt că faptul că sunt numărul 1 mondial este extrem de important pentru un grup mare de oameni care se confruntă cu aceleași probleme legate de diabet. Nu este vorba doar despre mine. Este minunat să le arăt tuturor că își pot îndeplini cu adevărat visurile, chiar și cu această boală”, mai spune jucătorul de tenis.