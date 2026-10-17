Principalul favorit, eliminat la Shanghai. Davidovich Fokina a revenit spectaculos în fața lui Zverev

Spaniolul a revenit după pierderea primului set și s-a impus cu 5-7, 6-4, 6-3, obținând calificarea în a doua finală Masters 1000 a carierei, potrivit ATP.

Davidovich Fokina a întors meciul după ce a pierdut primul set

Zverev a câștigat o primă manșă echilibrată, cu 7-5, însă adversarul său nu a cedat. Davidovich Fokina a ridicat nivelul jocului în setul secund, în special în schimburile de pe linia de fund, și a restabilit egalitatea după ce s-a impus cu 6-4.

Momentul important al setului decisiv a venit devreme. Spaniolul a profitat de o dublă greșeală comisă de Zverev și a reușit break-ul, după care și-a păstrat avantajul.

Davidovich Fokina a fost eficient și la serviciu, punând în teren 82% dintre primele mingi. După două mingi de meci ratate pe serviciul germanului, la scorul de 5-2, spaniolul și-a păstrat calmul și a închis partida pe propriul serviciu.

Meciul s-a încheiat după două ore și șase minute.

„Știam că, dacă rămân acolo pe tot parcursul meciului, voi avea cel puțin o șansă”, a declarat Davidovich Fokina după partidă.

Spaniolul a apreciat că în setul decisiv a stat mai bine și din punct de vedere fizic, iar break-ul obținut rapid i-a oferit un plus de încredere.

Prima victorie din acest sezon împotriva unui jucător din Top 5

Succesul în fața lui Zverev reprezintă a șasea victorie din cariera lui Davidovich Fokina împotriva unui adversar clasat în Top 5 ATP și prima obținută în acest sezon.

În confruntările directe cu germanul, spaniolul și-a îmbunătățit bilanțul la două victorii și șase înfrângeri.

Davidovich Fokina traversează, de altfel, o perioadă excelentă în China. El a ajuns la nouă victorii consecutive în această țară, după ce luna trecută și-a adjudecat al doilea titlu ATP al carierei, la turneul de categorie 250 de la Chengdu.

Drumul său spre finala de la Shanghai a fost unul dificil. Spaniolul i-a învins, printre alții, pe Frances Tiafoe și Hubert Hurkacz în meciuri decise în tie-break-ul setului al treilea. Împotriva lui Tiafoe a fost nevoit să salveze și o minge de meci.

A urcat 11 poziții în clasamentul live

Davidovich Fokina a venit la Shanghai de pe locul 26 ATP, iar parcursul până în finală i-a adus un salt de 11 poziții, până pe locul 15 în clasamentul ATP live.

La 27 de ani, spaniolul este al patrulea cel mai slab clasat jucător care reușește să ajungă în finala turneului de la Shanghai.

Duminică va disputa a doua sa finală ATP Masters 1000. Prima a avut loc în 2022, la Monte-Carlo, unde a fost învins în meciul pentru trofeu de Stefanos Tsitsipas.

Pentru titlul de la Shanghai, Davidovich Fokina urmează să îl întâlnească pe câștigătorul semifinalei dintre Daniil Medvedev și Rafael Jodar.

Alexander Zverev, în vârstă de 29 de ani, urmărea calificarea în a doua sa finală Masters 1000 din acest sezon. Germanul câștigase în 2026 Roland Garros și US Open și și-a asigurat la Shanghai poziția de lider mondial la finalul anului.