Confruntarea dintre Marea Britanie și Germania a început cu victoria lui Cameron Norrie în fața lui Jan-Lennard Struff. Britanicul, fost ocupant al locului 8 în clasamentul ATP, a avut nevoie de o oră și 34 de minute pentru a aduce primul punct echipei sale, câștigând cu 6-3, 3-6, 6-2.

Norrie a câștigat primul set, însă Struff a revenit și a trimis partida în decisiv. Momentul important s-a produs la scorul de 2-2 în setul al treilea, când britanicul a salvat patru mingi de break și a reușit apoi să preia controlul. A câștigat ultimele patru game-uri consecutive și a adus Marea Britanie în avantaj.

Germania a restabilit egalitatea prin Alexander Zverev, care l-a învins pe Arthur Fery, scor 6-3, 6-2. Liderul mondial a avut nevoie de doar 71 de minute pentru a obține punctul formației sale, într-o reeditare a semifinalei de la Wimbledon din acest an, câștigată tot de german.

Calificarea, decisă în partida de dublu

Astfel, calificarea s-a decis în partida de dublu, unde Henry Patten și Neal Skupski au întâlnit perechea Kevin Krawietz/Tim Puetz. Britanicii au câștigat cu 6-2, 7-6(6), după o prestație solidă în fața unei echipe germane cu experiență, finalistă la US Open în acest sezon.

Patten și Skupski au început în forță, au realizat break-ul încă din primul game de serviciu al adversarilor și au ajuns rapid la 3-0. Nemții au încercat să revină, dar britanicii și-au păstrat avantajul și au închis primul set cu 6-2.

Actul secund a fost mult mai echilibrat, iar calificarea s-a decis în tie-break. Britanicii au fost conduși cu 3-1, însă au revenit spectaculos. La 6-5, Skupski a reușit un voleu de reacție extraordinar, care le-a adus mingea de meci.

Germanii au salvat prima oportunitate, însă britanicii nu au mai ratat-o pe următoarea. Skupski a încheiat confruntarea cu un retur câștigător de rever, stabilind scorul final, 7-6(6), și trimițând Marea Britanie în semifinalele competiției.

Revenire după șapte ani în careul de ași

Calificarea are o semnificație aparte pentru britanici. Ultima lor prezență în semifinalele Cupei Davis data din 2019, când au fost eliminați de Spania, formație care avea să câștige trofeul.

Marea Britanie a cucerit ultima dată competiția în 2015, după o finală câștigată în fața Belgiei, scor 3-1. În total, britanicii au zece titluri în palmares și urmăresc acum să obțină al 11-lea trofeu.

Succesul cu Germania vine și într-un moment special pentru căpitanul Leon Smith. Acesta a anunțat că va renunța la funcție după încheierea actualei ediții a Cupei Davis, punând capăt unui mandat început în 2010. Smith a condus Marea Britanie inclusiv spre triumful din 2015.

Performanță impresionantă pentru Alexander Zverev. Germanul a ajuns la 70 de victorii în 2026

Liderul clasamentului ATP Alexander Zverev a reușit o performanță remarcabilă în tenisul mondial, prin victoria cu britanicul Arthur Fery.

Germanul în vârstă de 29 de ani a obținut a 70-a victorie din acest sezon și a devenit doar al 12-lea jucător din secolul XXI care reușește să câștige cel puțin 70 de meciuri într-un singur sezon.

Înaintea sa, această performanță fusese atinsă de Marat Safin, Lleyton Hewitt, Rainer Schuettler, Andy Roddick, Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Djokovic, David Ferrer, Andy Murray, Jannik Sinner și Carlos Alcaraz.

Recordul absolut al victoriilor într-un singur sezon îi aparține lui Roger Federer, care a câștigat 92 de meciuri în 2006.

Victoria în fața lui Arthur Fery a venit după un sezon extrem de solicitant pentru Zverev. Înaintea confruntării din Cupa Davis, germanul avea deja 88 de meciuri disputate în competițiile de simplu din 2026, mai multe decât oricare alt jucător din circuit.

Cine urmează pentru britanici?

Marea Britanie va întâlni în semifinalele programate sâmbătă, 28 noiembrie, câștigătoarea confruntării dintre Austria și Spania. Cele două reprezentative se întâlnesc joi seară, tot la Bologna.

De cealaltă parte a tabloului, Italia, campioana en-titre, și-a asigurat deja calificarea în semifinale, unde va întâlni Cehia.