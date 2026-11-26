„Am discutat cu jucătorii, care mi-au cerut să rămân. Asta a fost și discuția mea cu conducerea clubului. Mai am cinci meciuri, cu tot cu Cupă, adică patru jocuri de campionat și unul de Cupă. Sunt antrenorul CFR-ului. În iarnă vom avea o discuție, vom vedea ce putem să facem din punct de vedere al strategiei. Eu, din punctul meu de vedere, îmi doresc să continui. Vreau să-mi duc contractul la bun sfârșit, până în vară”, a declarat joi Marius Șumudică, în conferința de presă premergătoare meciului cu FC Voluntari, din Superliga României.

„Accept foarte multe lucruri, dar va trebui să știu și eu care este strategia clubului”, a completat Șumudică.

Declarațiile vin la câteva zile după un episod tensionat în Gruia. Sâmbătă, CFR Cluj a învins-o pe Oțelul Galați, scor 3-2, în etapa a 16-a din Superliga, însă imediat după partidă Șumudică a lăsat de înțeles că ar putea părăsi echipa.

Tehnicianul a invocat atunci existența unor probleme personale care necesitau rezolvarea urgentă și a precizat că trebuie să ajungă la București. Situația s-a schimbat însă a doua zi, când antrenorul a discutat cu reprezentanții conducerii și a decis să continue.

Un rol important în hotărârea sa l-a avut și reacția fotbaliștilor. Potrivit declarațiilor antrenorului, zece jucători au venit în biroul său după victoria cu Oțelul și i-au cerut să nu plece.

„Până pe 19 decembrie, când este ultima etapă din acest an calendaristic, eu sunt antrenorul CFR-ului. Mai departe vom vedea. Sunt de acord să avem o discuție și trebuie să stabilim încotro o luăm și ce se va întâmpla”, a adăugat tehnicianul.

Nemulțumit de zvonurile care afectează atmosfera din club

Șumudică a vorbit și despre multitudinea de informații apărute în ultima perioadă în legătură cu viitorul clubului, plecările unor jucători, posibile transferuri la rivala Universitatea Cluj și problemele financiare ale formației din Gruia.

Antrenorul consideră că aceste zvonuri afectează atmosfera generală din cadrul clubului.

„Sunt fel de fel de zvonuri și nu fac decât să alimenteze negativ toată atmosfera din club, de la jucători și antrenori până la conducere. Nu este ușor să citești zi de zi că un jucător pleacă la o rivală din oraș, că trebuie să vindem nu știu ce fotbaliști ca să supraviețuim sau că ni se vor lua nu știu câte puncte. Aș vrea să vin și eu o dată la stadion și să aud numai lucruri pozitive! Toată lumea este preocupată de ceea ce se întâmplă. Eu încerc, pe plan sportiv, să fac tot ceea ce ține de mine pentru a liniști puțin apele”, a afirmat Șumudică.

CFR Cluj se află în procedură de insolvență începând cu 20 august 2026. Unul dintre jucătorii vizați de o eventuală plecare este Lorenzo Biliboc, despre care se vehicula că ar fi ajuns la un acord cu Universitatea Cluj pentru un transfer în iarnă.

„El este un copil în momentul de față, mai are doi ani de contract. Trebuie să se gândească la ceea ce are de făcut la CFR și să ofere CFR-ului cât i-a oferit CFR-ul lui. Deocamdată, el a fost în vitrina CFR-ului și este în continuare în vitrina CFR-ului. Mai departe nu este problema mea. Nu discut eu termeni financiari, transferuri sau cât merită Biliboc și unde trebuie să meargă. Nu mi se pare normal săptămână de săptămână să apară că îmi pleacă un jucător, că pleacă altul. Eu sunt ferm convins că, în momentul de față, conducerea noastră nu a avut nicio discuție cu cei de la U Cluj pentru Biliboc. Sunt niște zvonuri care nu-și au rostul și care destabilizează atât jucătorul, cât și atmosfera de aici”, a explicat antrenorul.

Mesaj pentru Edi Iordănescu, noul antrenor al lui Watford

Șumudică a comentat și numirea lui Edward Iordănescu la Watford, formație din Championship, eșalonul secund al fotbalului englez.

Antrenorul lui CFR Cluj a dezvăluit că i-a trimis un mesaj fostului selecționer al României, prin care l-a felicitat și i-a urat succes în noua experiență.

„I-am dat mesaj, l-am felicitat și i-am dorit baftă. Îi doresc să stea cât mai mult acolo. Înseamnă că are valoare. Rezultatele de la echipa națională au contat, trofeele câștigate. A trecut și pe la CFR, îl cunosc foarte bine și știu ce fel de om este. Este un pas înainte, nu trebuie să aducem numai antrenori străini în România. Iată că mai pleacă și antrenori români în străinătate. Cred că vor mai pleca și alții cât de curând”, a transmis Marius Șumudică.