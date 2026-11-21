Anunțul despărțirii a fost făcut de mijlocașul clujenilor la finalul partidei din etapa a 16-a a Superligii, câștigată de CFR Cluj pe teren propriu, în fața celor de la Oțelul Galați, notează ProSport.

„Și-a luat la revedere de la noi, îi mulțumim, îi mulțumesc pentru toți că ne-a ajutat. Ne-am simțit bine alături de el și îi mulțumim pentru tot. Ne-a spus astăzi (n.r. – sâmbătă, 21 noiembrie), a zis că va fi o decizie, dar nu ne-a spus că va pleca 100%, doar acum a făcut-o. Din nou, îi mulțumim!”, a spus mijlocașul din Gruia.

Anunțul a fost făcut după ce CFR Cluj a învins sâmbătă, pe teren propriu, formația Oțelul Galați, scor 3-2, într-un meci disputat în etapa a 16-a din Superliga.

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