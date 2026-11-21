Bernadette Szocs, locul 22 mondial și a cincea favorită a competiției, a pierdut în semifinalele probei de simplu feminin în fața japonezei Honoka Hashimoto, locul 14 mondial și a doua favorită, cu scorul de 1-3 (6-11, 4-11, 11-9, 4-11).

Românca a reușit să câștige al treilea set, după ce adversara și-a impus stilul în primele două, însă japoneza a revenit în controlul jocului și s-a calificat în finală, transmite sâmbătă Federația Română de Tenis de Masă.

Drumul lui Bernadette Szocs spre semifinale a inclus trei victorii. Românca a trecut de Joo Cheonhui din Coreea de Sud, cu 3-1 (11-8, 12-10, 7-11, 11-7), de Sachi Aoki din Japonia, cu 3-0 (11-9, 11-4, 11-6), și de Wei Jingming din China, cu 3-2 (7-11, 14-16, 11-9, 11-6, 11-4).

La dublu feminin, Bernadette Szocs a cucerit medalia de bronz alături de Elizabeta Samara, iar la dublu mixt a urcat pe podium împreună cu Eduard Ionescu.

Astfel, românca încheie competiția din Oman cu trei medalii de bronz.