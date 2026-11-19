Favorite numărul 3 ale competiției și ocupante ale locului 10 în clasamentul mondial, Bernadette Szocs și Elizabeta Samara s-au impus categoric.

Perechea română s-a impus cu 3-0 la seturi (11-5, 11-8, 11-8), controlând partida de la început până la final.

Româncele au câștigat primul set la o diferență de șase puncte, după care au gestionat eficient schimburile din următoarele două seturi, încheiate cu același scor, 11-8.

În semifinale, Szocs și Samara vor întâlni o pereche japoneză, formată din Satsuki Odo și Sakura Yokoi, favoritele numărul 2 ale turneului și ocupantele locului 5 mondial. Meciul este programat joi, de la ora 17:20.

Calificarea în penultimul act le asigură celor două sportive române prezența în lupta pentru medalii la competiția din Oman.

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au început parcursul la Muscat cu o victorie în fața perechii franco-slovene Isa Cok/Ana Tofant, scor 3-0 (11-6, 15-13, 11-4), în optimile de finală.