Bernadette Szocs debutează cu victorie la WTT Champions Frankfurt 2026. Calificare în optimi

Aflată pe locul 21 mondial, Szocs a avut nevoie de doar trei seturi pentru a se impune în fața adversarei sale, clasată pe locul 36 în ierarhia mondială.

Românca a gestionat bine momentele importante ale fiecărui set și nu i-a permis adversarei să revină în joc, încheind întâlnirea fără să cedeze vreun set. Szocs s-a impus cu scorul de 11-9, 11-8, 11-8.

Victoria de la Frankfurt reprezintă și o revanșă pentru Bernadette Szocs. În februarie 2026, la WTT Star Contender Chennai, Peng Yu-Han câștigase confruntarea directă din turul al doilea, cu 3-0, eliminând-o pe reprezentanta României din competiția de simplu. De această dată, sportiva tricoloră s-a impus categoric.

Peng Yu-Han a atras atenția în special în acest sezon prin parcursul de la Europe Smash 2026, desfășurat în luna august, la Malmö, în Suedia.

Sportiva din Taipei a trecut de faza calificărilor și a continuat parcursul bun pe tabloul principal, ajungând până în sferturile de finală ale probei de simplu feminin. În drumul său, a obținut mai multe victorii importante, inclusiv în fața japonezei Nagasaki Miyu, din Top 20 mondial, în optimile de finală.

Seria sa de rezultate s-a oprit în sferturi, unde a fost învinsă de chinezoaica Wang Manyu, care avea să câștige ulterior trofeul.

Prin acest succes, Bernadette Szocs și-a asigurat prezența între cele mai bune 16 jucătoare ale turneului din Germania, unul dintre cele mai importante evenimente din circuitul internațional WTT.

În optimile de finală, sportiva română o va întâlni pe câștigătoarea duelului dintre japonezele Satsuki Odo și Hitomi Sato, programat miercuri.

România mai este reprezentată la WTT Champions Frankfurt 2026 de Elizabeta Samara, care urmează să joace miercuri, de la ora 20:40, împotriva germancei Nina Mittelham.