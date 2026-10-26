Prima pagină » Sport » Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, la startul WTT Champions Montpellier 2026

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, la startul WTT Champions Montpellier 2026

Bernadette Szocs și Elizabeta Samara vor reprezenta România la WTT Champions Montpellier 2026, competiție de tenis de masă programată între 27 octombrie și 1 noiembrie, în Franța. Cele două sportive și-au aflat adversarele din primul tur al probei de simplu feminin.
Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, la startul WTT Champions Montpellier 2026
Bernadette Szocs, foto arhivă Sursa: Mediafax Foto/ABACAPRESS/Hepta
Petre Apostol
26 oct. 2026, 10:03, Sport
Adaugă-ne ca sursă preferată
Urmărește-ne în Discover

Potrivit tragerii la sorți, Bernadette Szocs va evolua împotriva sud-coreencei Kim Nayeong, iar Elizabeta Samara o va întâlni pe germanca Ying Han.

Ambele sportive române vor evolua în primul tur marți. Meciul lui Szocs este programat de la ora 16:30, în vreme ce Samara va intra în concurs de la ora 21:15.

Cele două sportive române vin după performanțele obținute la Campionatele Europene individuale de la Ljubljana, unde au cucerit medalia de bronz în proba de dublu feminin. Szocs a mai obținut o medalie de bronz în proba de dublu mixt, alături de Eduard Ionescu.

Szocs s-a oprit în sferturile de finală ale probei de simplu feminin la Europene.

O competiție cu premii de 500.000 de dolari

Turneul de la Montpellier se va desfășura la Sud de France Arena și va reuni numeroși jucători de elită ai circuitului internațional.

Fondul total de premiere este de 500.000 de dolari. Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor primi câte 40.000 de dolari și 1.000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce finaliștii vor încasa câte 20.000 de dolari și 700 de puncte.

La ediția precedentă, ambele sportive române s-au oprit în optimile de finală.

Bernadette Szocs a fost eliminată de germanca Sabine Winter, care s-a impus cu 3-0. Elizabeta Samara a pierdut, tot cu 0-3, în fața sportivei din Hong Kong Hoi Kem Doo.

Recomandarea video

SURSE | O studentă ar fi abandonat facultatea după ce ar fi fost violată de două ori de Alexandru Toader/ Alte șase tinere, victime în dosarul în care profesorul e acuzat de 11 infracțiuni
G4Media
Drăgușin a mers spre Chivu, imediat după meciul pierdut la Milano: „Bineînțeles, asta nu se discută!”
GSP.ro
Cum l-a făcut directoarea de la UM Plopeni pe șeful ei să recunoască luarea de mită: „Am observat că Pîrvu era foarte atent să nu-i apară amprentele pe bani”
Gandul
Ninge 15 zile fără oprire în aceste orașe din România! Meteorologii EaseWeather au modificat prognoza
Cancan
Loredana, o nouă apariție îndrăzneață la 56 de ani! Prietena Simonei Halep și a Nadiei Comăneci, fără inhibiții
Prosport
Cum motivează judecătorii ruși condamnarea românului Adrian David Kercso la 15 ani de gulag: „Ura politică” față de președintele Putin și sprijinul pentru Ucraina
Libertatea
Micul dejun de toamnă recomandat de neurologi pentru memorie și sănătatea creierului. Cinci ingrediente care fac diferența
CSID
Honda CR-V diesel: fiabilitate japoneză sau reparații costisitoare?
Promotor