Bernadette Szocs și Elizabeta Samara, la startul WTT Champions Montpellier 2026

Potrivit tragerii la sorți, Bernadette Szocs va evolua împotriva sud-coreencei Kim Nayeong, iar Elizabeta Samara o va întâlni pe germanca Ying Han.

Ambele sportive române vor evolua în primul tur marți. Meciul lui Szocs este programat de la ora 16:30, în vreme ce Samara va intra în concurs de la ora 21:15.

Cele două sportive române vin după performanțele obținute la Campionatele Europene individuale de la Ljubljana, unde au cucerit medalia de bronz în proba de dublu feminin. Szocs a mai obținut o medalie de bronz în proba de dublu mixt, alături de Eduard Ionescu.

Szocs s-a oprit în sferturile de finală ale probei de simplu feminin la Europene.

O competiție cu premii de 500.000 de dolari

Turneul de la Montpellier se va desfășura la Sud de France Arena și va reuni numeroși jucători de elită ai circuitului internațional.

Fondul total de premiere este de 500.000 de dolari. Câștigătorii probelor de simplu masculin și feminin vor primi câte 40.000 de dolari și 1.000 de puncte în clasamentul mondial, în timp ce finaliștii vor încasa câte 20.000 de dolari și 700 de puncte.

La ediția precedentă, ambele sportive române s-au oprit în optimile de finală.

Bernadette Szocs a fost eliminată de germanca Sabine Winter, care s-a impus cu 3-0. Elizabeta Samara a pierdut, tot cu 0-3, în fața sportivei din Hong Kong Hoi Kem Doo.