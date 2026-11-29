Tricolorii, favoriți numărul 9 ai a Cupei Mondiale de tenis de masă pe echipe mixte, au întâlnit Japonia, a doua favorită a turneului și vicecampioana ediției precedente. Japonezii au început confruntarea cu o victorie de trei seturi în proba de dublu mixt, unde perechea Satsuki Odo/Shunsuke Togami a trecut de Bernadette Szocs și Eduard Ionescu, cu 3-0 (11-6, 12-10, 11-2).

România a echilibrat apoi disputa prin Andreea Dragoman, care a întâlnit-o pe Miwa Harimoto. Sportiva română a revenit după pierderea primului set și a câștigat setul secund cu 11-9, însă japoneza s-a impus în decisiv, cu 11-9, scorul întâlnirii fiind 2-1.

Un parcurs similar a avut și Iulian Chirița în confruntarea cu Tomokazu Harimoto. Românul a cedat primul set, cu 3-11, a revenit în joc și a câștigat setul al doilea, cu 11-8, dar a pierdut decisivul, cu 6-11.

La dublu feminin, Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au început bine întâlnirea cu Hina Hayata și Miwa Harimoto, adjudecându-și primul set cu 11-8. Japonezele au egalat însă după un set secund câștigat cu 11-4.

Confruntarea s-a încheiat astfel cu victoria Japoniei, scor 8-3 la seturi.

Două meciuri pentru România luni

Tricolorii vor reveni la masa de joc luni, când vor disputa alte două confruntări în cadrul grupei a doua. România va întâlni Statele Unite ale Americii, de la ora 06:00, și Egiptul, de la ora 13:30.

Cupa Mondială de tenis de masă pe echipe mixte se desfășoară la Chengdu, în China, în perioada 29 noiembrie – 6 decembrie, și reunește 20 de reprezentative naționale, împărțite în două grupe.

În această competiție, fiecare confruntare cuprinde probe de dublu mixt, simplu feminin, simplu masculin, dublu feminin și dublu masculin. Fiecare probă se dispută în maximum trei seturi, iar prima echipă care acumulează opt seturi câștigă întâlnirea.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în semifinale, iar celelalte echipe vor disputa meciuri pentru stabilirea clasamentului final.

România a avut o evoluție remarcabilă la ediția din 2024 a competiției, când a încheiat pe locul al patrulea. Proba de echipe mixte va debuta în programul olimpic la Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028.