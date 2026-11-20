Bernadette Szocs, locul 22 mondial și a cincea favorită a competiției WTT Star Contender din Oman, a avut nevoie de numai trei seturi pentru a trece de Sachi Aoki, ocupanta poziției a 64-a în clasamentul mondial.

Românca a gestionat foarte bine momentele importante ale primului set, câștigat cu 11-9, după care a dominat categoric următoarele două manșe, încheiate cu 11-4 și 11-6. Astfel, Szocs s-a impus cu 3-0 și a obținut calificarea între primele opt jucătoare ale turneului.

În sferturile de finală, reprezentanta României urmează să o întâlnească pe sud-coreeanca Joo Cheonhui, a treia favorită a competiției și ocupanta locului 17 mondial. Aceasta a trecut de chinezoaica Wang Xiaotong, scor 3-2.

Iulian Chirița, aproape de o nouă surpriză

La masculin, Iulian Chirița, locul 83 mondial, a fost aproape să producă o nouă surpriză, după ce îl eliminase anterior pe francezul Simon Gauzy, un jucător mult mai bine clasat.

Românul a avut în față un adversar și mai dificil, Vladimir Sidorenko, locul 17 mondial și al patrulea favorit al turneului. Chirița a început foarte bine partida, câștigând primul set cu 11-9, după care rusul a egalat cu 11-9.

Tricolorul a revenit în avantaj, impunându-se cu 11-8 în setul al treilea, însă Sidorenko a schimbat ritmul în ultimele două manșe. Rusul a câștigat setul al patrulea cu 11-6 și a închis partida cu 11-4 în decisiv, obținând victoria cu 3-2.

Bernadette Szocs are deja o medalie la Muscat

Participarea româncei la turneul WTT Star Contender din Oman este încununată deja de o medalie. Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au cucerit bronzul în proba de dublu feminin, după ce au ajuns în semifinale.

Cele două românce au trecut de perechea francezo-slovenă Isa Cok/Ana Tofant cu 3-0 în optimi, iar în sferturi au eliminat echipa indiană Swastika Ghosh/Manika Batra, tot cu 3-0 (11-5, 11-8, 11-8).

În semifinale, tricolorele au fost învinse joi de japonezele Satsuki Odo și Sakura Yokoi, scor 0-3 (8-11, 6-11, 5-11), rezultat care le-a asigurat medalia de bronz.