Bernadette Szocs și Eduard Ionescu s-au impus cu 3-0 în fața reprezentanților Japoniei, Jo Yokotani și Cocona Muramatsu. Sportivii români, favoriți numărul 3 ai competiției și ocupanții locului 12 mondial, au câștigat meciul din sferturile de finală de la dublu mixt cu scorul de 11-4, 13-11, 11-4.

Perechea niponă a opus o rezistență mai puternică în setul secund, însă Szocs și Ionescu au gestionat bine finalul și au câștigat în prelungiri.

În semifinale, cei doi români vor întâlni perechea franceză Esteban Dorr/Jia Nan Yuan, într-un meci programat vineri, de la ora 10:20.

România are două perechi în semifinalele de dublu

Succesul lui Szocs și Ionescu vine după calificarea unei alte perechi românești în semifinalele turneului. Bernadette Szocs și Elizabeta Samara au ajuns în penultimul act al probei de dublu feminin, după ce au învins formația indiană Swastika Ghosh/Manika Batra cu 3-0.

În semifinale, Szocs și Samara vor întâlni perechea japoneză Satsuki Odo/Sakura Yokoi.

Astfel, Bernadette Szocs are șansa de a lupta pentru calificarea în finală în două probe diferite, atât la dublu feminin, cât și la dublu mixt.

Toți cei trei români calificați în semifinalele de dublu vor juca joi după-amiază și pe tablourile de simplu, în 16-imile de finală.