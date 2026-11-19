Dunărea Brăila a fost repartizată în grupa A, alături de formația daneză Ikast Håndbold, echipa spaniolă Super Amara Bera Bera și norvegienele de la Larvik.

CSM Corona Brașov va evolua în grupa C, unde va întâlni JDA Bourgogne Dijon, deținătoarea trofeului, Costa del Sol Málaga, din Spania, și MOL Esztergom, din Ungaria.

SCM Râmnicu Vâlcea face parte din grupa D, alături de Thüringer HC, din Germania, IK Sävehof, din Suedia, și Benfica Lisabona, din Portugalia.

Componența grupelor EHF European League Women 2026-2027

Grupa A

Ikast Håndbold (Danemarca)

HC Dunărea Brăila (România)

Super Amara Bera Bera (Spania)

Larvik (Norvegia)

Grupa B

DVSC Skyline (Ungaria)

HC Lokomotiva Zagreb (Croația)

Tertnes Bergen (Norvegia)

Viborg HK (Danemarca)

Grupa C

JDA Bourgogne Dijon (Franța)

Costa del Sol Málaga (Spania)

MOL Esztergom (Ungaria)

CSM Corona Brașov (România)

Grupa D

Thüringer HC (Germania)

IK Sävehof (Suedia)

Benfica Lisabona (Portugalia)

SCM Râmnicu Vâlcea (România)

Meciurile încep în ianuarie 2027

Faza grupelor este programată între 9 ianuarie și 21 februarie 2027 și va cuprinde șase etape. Fiecare echipă va întâlni celelalte trei adversare de două ori, pe teren propriu și în deplasare.

Primele două clasate din fiecare grupă se vor califica în sferturile de finală, care se vor disputa în sistem tur-retur, pe 20-21 și 27-28 martie 2027.

Câștigătoarele celor patru duble manșe vor obține calificarea la turneul final EHF Finals Women 2027, programat în 8 și 9 mai, când va fi desemnată câștigătoarea trofeului.

EHF European League este a doua competiție europeană intercluburi ca importanță organizată de Federația Europeană de Handbal, după Liga Campionilor.