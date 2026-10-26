Poli Timișoara și Potaissa Turda își află marți adversarele din turul al treilea al EHF European Cup la handbal masculin

SCM Politehnica Timișoara și AHC Potaissa Turda își vor afla marți adversarele din turul al treilea al EHF European Cup, în urma tragerii la sorți programate la Viena, de la ora 12:00. Cele două formații românești au fost repartizate în urne diferite, astfel că se pot întâlni în această fază a competiției europene.
Tragerea la sorți va avea loc la European Handball House din capitala Austriei și va fi transmisă în direct pe canalul oficial de YouTube al Federației Europene de Handbal (EHF). În această fază au rămas 32 de echipe din 24 de țări, împărțite în două urne a câte 16 formații.
SCM Politehnica Timișoara se află în prima urnă, iar Potaissa Turda a fost repartizată în urna a doua.
Un eventual duel între cele două reprezentante ale României este posibil deoarece EHF nu va aplica regula protecției naționale la tragerea la sorți. Grecia, Slovenia, Serbia și Elveția au, de asemenea, câte o echipă în fiecare dintre cele două urne.
Politehnica Timișoara a trecut fără emoții de formația lituaniană Granitas-Karys, pe care a învins-o în ambele manșe disputate în Sala Constantin Jude. Bănățenii s-au impus cu 39-22 în prima partidă și cu 38-25 în retur, obținând calificarea cu scorul general de 77-47.
La rândul său, Potaissa Turda a eliminat formația belgiană Derdaele Sporting Pelt, după două victorii. Ardelenii au câștigat prima manșă, disputată în Belgia, cu 29-27, iar în retur s-au impus cu 33-27. Scorul general a fost 62-54 în favoarea echipei pregătite de Horațiu Gal.
Prima manșă a turului al treilea este programată în 21 și 22 noiembrie, iar returul va avea loc o săptămână mai târziu, în 28 și 29 noiembrie. Echipa extrasă prima în fiecare pereche va avea dreptul de a organiza partida tur.
Cele 16 formații care vor câștiga duelurile la scorul general din cele două manșe se vor califica în optimile de finală, programate în februarie 2027.
Urna 1:
Austria – roomz JAGS Vöslau
Cehia – HC Dukla Praha
Finlanda – BK-46
Grecia – Olympiacos SFP
Grecia – A.C. PAOK
Ungaria – PLER-Budapest
Islanda – Haukar
Macedonia de Nord – GRK Ohrid
Macedonia de Nord – HC Alkaloid
Norvegia – Runar Sandefjord
Polonia – Rebud KPR Ostrovia Ostrow Wielkopolski
România – SCM Politehnica Timișoara
Slovenia – RK Trimo Trebnje
Serbia – HC Vojvodina
Elveția – BSV Bern
Turcia – Beşiktaş JK
Urna 2:
Bosnia și Herțegovina – MRK Sloga Doboj
Croația – HRK Gorica
Estonia – Põlva Serviti
Insulele Feroe – H71
Grecia – AEK
Israel – AS SGS Ramhat Hashron
Italia – Raimond Sassari
Lituania – Dragunas Klaipeda
Muntenegru – HC Lovcen Cetinje
Țările de Jos – HV KRAS/Volendam
România – AHC Potaissa Turda
Slovenia – RK Gorenje Velenje
Slovenia – RK Slovenj Gradec
Serbia – RK Dubocica 54
Elveția – Pfadi Winterthur
Slovacia – MSK Povazska Bystrica