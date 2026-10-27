Potaissa Turda și Poli Timișoara și-au aflat adversarele din EHF European Cup. Dueluri cu echipe din Norvegia și Muntenegru

AHC Potaissa Turda va întâlni formația norvegiană Runar Sandefjord. Ardelenii vor disputa prima manșă în deplasare, iar returul pe teren propriu.

Potaissa a obținut calificarea în turul al treilea după două victorii împotriva belgienilor de la Derdaele Sporting Pelt. După succesul cu 29-27 din deplasare, formația pregătită de Horațiu Gal s-a impus și pe teren propriu, cu 33-27, încheind dubla manșă cu scorul general de 62-54.

SCM Politehnica Timișoara va juca împotriva muntenegrenilor de la HC Lovćen Cetinje, într-o dublă manșă în care bănățenii vor disputa returul pe teren propriu.

Echipa timișoreană s-a calificat după o dublă victorie în fața lituanienilor de la Granitas-Karys. Politehnica s-a impus cu 39-22 în prima partidă și cu 38-25 în retur, câștigând la general cu 77-47.

32 de echipe din 24 de țări continuă lupta pentru trofeu

În total, 32 de formații din 24 de țări au rămas în cursa pentru trofeul EHF European Cup. Grecia și Slovenia au câte trei reprezentante, în timp ce România, Serbia, Elveția și Macedonia de Nord sunt reprezentate de câte două echipe.

Deținătoarea trofeului este formația macedoneană GRK Ohrid, care a câștigat ediția precedentă și încearcă să își apere titlul.

Prima manșă din turul al treilea este programată în 21-22 noiembrie, iar returul se va disputa în 28-29 noiembrie.

După încheierea turului al treilea, competiția va lua o pauză până în 2027. Optimile de finală sunt programate în februarie, cu meciurile tur în 13-14 februarie și returul în 20-21 februarie. Sferturile de finală se vor disputa în martie, semifinalele în aprilie, iar finala, în sistem tur-retur, este programată pentru finalul lunii mai.

Toate duelurile din turul al treilea al EHF European Cup

HRK Gorica (Croația) – roomz JAGS Vöslau (Austria)

Haukar (Islanda) – RK Slovenj Gradec (Slovenia)

RK Dubočica 54 (Serbia) – BK-46 (Finlanda)

AEK (Grecia) – PLER-Budapest (Ungaria)

HC Vojvodina (Serbia) – MSK Považská Bystrica (Slovacia)

Runar Sandefjord (Norvegia) – AHC Potaissa Turda (România)

Olympiacos SFP (Grecia) – MRK Sloga Doboj (Bosnia și Herțegovina)

Dragūnas Klaipėda (Lituania) – GRK Ohrid (Macedonia de Nord)

HC Lovćen Cetinje (Muntenegru) – SCM Politehnica Timișoara (România)

HC Alkaloid (Macedonia de Nord) – RK Gorenje Velenje (Slovenia)

AS SGS Ramhat Hashron (Israel) – A.C. PAOK (Grecia)

Põlva Serviti (Estonia) – HC Dukla Praga (Cehia)

H71 (Insulele Feroe) – Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski (Polonia)

RK Trimo Trebnje (Slovenia) – Pfadi Winterthur (Elveția)

Beşiktaş JK (Turcia) – Raimond Sassari (Italia)

HV KRAS/Volendam (Țările de Jos) – BSV Bern (Elveția)