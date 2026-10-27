Selecționerul Sandu Iacob, prezentat la naționala masculină de handbal. Bogdan Voina, președintele FRH: „Fără unitate nu vom reuși”

Sandu Iacob va lucra alături de francezul Cédric Sorhaindo, fost internațional și unul dintre numele importante ale handbalului european.

„Îmi doresc ca, împreună cu Cédric, să transmitem din experiența acumulată ca foști jucători și, în cazul meu, din experiența dobândită ca antrenor la diferite cluburi, la echipa națională de tineret și la echipa națională a Georgiei”, a declarat Sandu Iacob la prezentarea noului staff.

Originar din Bacău, fostul inter dreapta a evoluat la Steaua București, Fibrex Săvinești, HCM Constanța și mai multe echipe din România, Germania și Elveția. A câștigat patru titluri de campion național și cinci Cupe ale României, a jucat în grupele Ligii Campionilor și a fost căpitanul naționalei României la Campionatul Mondial din 2009.

După retragerea din activitatea de jucător, în 2015, a pregătit echipe precum HC Vaslui, HC Dobrogea Sud Constanța, CSM Focșani, Steaua București și CSM Sighișoara. A fost, de asemenea, antrenor al naționalei României U21, secund la reprezentativa de seniori și selecționer al Georgiei, între 2021 și 2022. În 2018, a câștigat Cupa României cu formația constănțeană.

„Mă concentrez mai mult asupra celor care au răspuns prezent convocărilor, iar acest lucru mă bucură. Îmi doresc ca ei să găsească un mediu plăcut, care să schimbe puțin dinamica de la echipele de club, astfel încât să obținem victorii care să ne dea încredere că putem schimba ceva”, a mai afirmat selecționerul.

Iacob a subliniat că jucătorii vin din campionate diferite și au deprinderi distincte, iar una dintre principalele provocări va fi găsirea unui numitor comun pentru formarea unei echipe competitive.

„Nu am primit niciun refuz din punctul de vedere al dorinței de a fi aici”

Noul selecționer a vorbit și despre disponibilitatea jucătorilor pentru convocări.

„Din fericire, am fost și eu jucător al echipei naționale și m-am confruntat, la vremea respectivă, cu anumite situații neplăcute. Acum sunt de cealaltă parte, în poziția celui care poate convoca jucători. Am discutat cu cei care au făcut parte din lotul pentru meciul cu Turcia și nu am primit niciun refuz din punctul de vedere al dorinței de a fi aici. Pur și simplu, în acest moment, singura problemă care influențează participarea la echipa națională este cea de sănătate”, a declarat antrenorul.

Numirea noului staff vine după eliminarea României din cursa pentru Campionatul Mondial din 2027, în urma înfrângerii cu Turcia, scor 31-37, în returul barajului de la Buzău, după ce tricolorii câștigaseră prima manșă cu 37-32. Federația Română de Handbal a decis să nu prelungească mandatul selecționerului George Buricea.

Sandu Iacob a mulțumit fostului staff tehnic și și-a exprimat speranța că reprezentarea României va deveni un obiectiv important pentru jucători, dincolo de recompensele materiale.

„Este vorba, înainte de toate, despre imaginea lor și despre contribuția pe care o pot avea prin evoluțiile de la echipa națională”, a explicat Iacob.

Antrenorul a explicat că perioada de pregătire este scurtă, iar obiectivele de performanță nu permit un plan de reconstrucție.

„Din păcate, nu ne putem gândi la reconstrucție în sensul în care să avem la dispoziție foarte mult timp, pentru că nu ni se permite acest lucru din perspectiva performanței. Suntem realiști și ne dorim să câștigăm. Dacă un jucător este tânăr sau mai în vârstă contează mai puțin. Important este să aducă un plus de valoare echipei atunci când este folosit”, a declarat Iacob.

Tehnicianul a precizat că principalul obiectiv îl reprezintă calificarea la Campionatul European 2028.

Bogdan Voina, președintele Federației Române de Handbal: „România are istorie și trebuie să profite de ea”

Președintele Federației Române de Handbal, Bogdan Voina, a vorbit despre provocările administrative din ultimele luni și despre nevoia ca toate componentele handbalului românesc să lucreze împreună pentru relansarea echipei naționale.

„Nu mi-am imaginat că sunt atât de multe obiective pe care trebuie să le îndeplinim într-un timp atât de scurt. Am trecut prin trei turnee organizate în România, care au fost epuizante. Ceea ce contează pentru noi este că România a ieșit foarte bine”, a declarat Voina.

Președintele FRH a afirmat că rezultatele organizatorice trebuie să contribuie la recâștigarea încrederii în handbalul românesc și a făcut apel la unitate în procesul de reconstrucție.

„În această reconstrucție pe care ne-am propus-o, fără unitate nu vom reuși. Lucrurile nu vor apărea de azi pe mâine, iar această unitate începe cu aceste legende, care reprezintă istoria noastră. În multe țări care nu au istorie și încearcă să construiască ceva, noi avem istorie și trebuie să profităm de ea”, a spus oficialul.

Voina a subliniat că apropierea fostelor glorii de actuala echipă națională îi oferă încredere și că această energie trebuie transmisă mai departe jucătorilor și staffului tehnic.

Federația promite sprijin pentru noul staff

Bogdan Voina a afirmat că rolul federației este să asigure condițiile necesare pentru ca noul staff să își poată desfășura activitatea.

„Noi, ca federație, nu putem decât să le oferim toate condițiile posibile pentru a performa. Pentru performanță, ei răspund. Vom face tot posibilul să fim alături de ei, să îi însoțim și să îi ajutăm să capete încredere în propriile forțe, astfel încât să transmită această energie pozitivă echipei”, a declarat președintele FRH.

Primele teste pentru noul staff tehnic

Sandu Iacob și Cédric Sorhaindo au la dispoziție o perioadă scurtă pentru a pregăti primele confruntări oficiale ale naționalei în preliminariile Campionatului European din 2028. România urmează să întâlnească, în Grupa 6, Franța, în deplasare, pe 5 noiembrie, iar pe 8 noiembrie va juca împotriva Poloniei, la Tulcea.

Din grupa României mai face parte Letonia. Primele două clasate din fiecare grupă se califică la turneul final, programat în 2028 în Spania, Portugalia și Elveția, alături de cele mai bune patru echipe de pe locul al treilea.

Reprezentativa României se va reuni vineri, la București.