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Harry Kane ar putea deveni Sir Harry. Ce spune guvernul britanic după ce atacantul a câștigat Balonul de Aur

Guvernul britanic a lăsat deschisă posibilitatea ca atacantul Harry Kane să primească titlul de cavaler, după ce fotbalistul lui Bayern München a câștigat Balonul de Aur, devenind primul englez care obține trofeul în ultimii 25 de ani. Reprezentanții Guvernului au lăudat contribuția jucătorului la fotbalul englez, dar au precizat că nu vor anticipa deciziile privind acordarea distincțiilor.
Harry Kane ar putea deveni Sir Harry. Ce spune guvernul britanic după ce atacantul a câștigat Balonul de Aur
MUNICH, GERMANY - DECEMBER 14, 2025: Harry Kane (FC Bayern Munich) reacts to the action during the Bundesliga match between FC Bayern Munich and 1. FSV Mainz 05 at Allianz Arena. MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO MUNICH, GERMANY - DECEMBER 14, 2025: Harry Kane (FC Bayern Munich) reacts to the action during the Bundesliga match between FC Bayern Munich and 1. FSV Mainz 05 at Allianz Arena. MARC MARASESCU / MEDIAFAX FOTO
Cosmin Pirv
27 oct. 2026, 15:23, Sport
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Întrebată dacă Harry Kane ar putea fi înnobilat, o purtătoare de cuvânt a Downing Street a declarat că atacantul a oferit enorm fotbalului englez și că momentul este unul deosebit pentru țară.

„În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră despre titlul de cavaler, cred că toată lumea ar fi de acord că Harry Kane a adus o contribuție enormă fotbalului englez, iar acesta este un moment foarte special pentru el, dar, ca întotdeauna, nu voi anticipa procesul de acordare a onorurilor”, a precizat reprezentanta guvernului britanic, citată de The Independent.

Kane, în vârstă de 33 de ani, a câștigat Balonul de Aur luni seara, la Londra, după un sezon în care a înscris 73 de goluri pentru echipa de club și pentru naționala Angliei. Atacantul lui Bayern München i-a devansat pe francezul Kylian Mbappé și pe spaniolul Lamine Yamal.

Este al cincilea englez care câștigă trofeul, după Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan și Michael Owen, ultimul laureat englez înaintea sa, în 2001.

După primirea premiului, Kane a declarat că își dorește să câștige din nou trofeul în anul următor.

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