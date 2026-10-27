Harry Kane ar putea deveni Sir Harry. Ce spune guvernul britanic după ce atacantul a câștigat Balonul de Aur

Întrebată dacă Harry Kane ar putea fi înnobilat, o purtătoare de cuvânt a Downing Street a declarat că atacantul a oferit enorm fotbalului englez și că momentul este unul deosebit pentru țară.

„În ceea ce privește întrebarea dumneavoastră despre titlul de cavaler, cred că toată lumea ar fi de acord că Harry Kane a adus o contribuție enormă fotbalului englez, iar acesta este un moment foarte special pentru el, dar, ca întotdeauna, nu voi anticipa procesul de acordare a onorurilor”, a precizat reprezentanta guvernului britanic, citată de The Independent.

Kane, în vârstă de 33 de ani, a câștigat Balonul de Aur luni seara, la Londra, după un sezon în care a înscris 73 de goluri pentru echipa de club și pentru naționala Angliei. Atacantul lui Bayern München i-a devansat pe francezul Kylian Mbappé și pe spaniolul Lamine Yamal.

Este al cincilea englez care câștigă trofeul, după Stanley Matthews, Bobby Charlton, Kevin Keegan și Michael Owen, ultimul laureat englez înaintea sa, în 2001.

După primirea premiului, Kane a declarat că își dorește să câștige din nou trofeul în anul următor.