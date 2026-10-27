Mărci chinezești renunță la Mbappe din cauza unor remarci care „lezează sentimentele naționale”

Măsura a venit în urma difuzării unui videoclip în care Mbappe, de naționalitate franceză, pare să spună că mema sa preferată este „cea în care îmi pun chipul pe un dictator chinez (Mao Zedong)”, adăugând că aceasta îl amuză și că o distribuie prietenilor săi.

Autenticitatea videoclipului nu a fost verificată, scrie Anadolu.

Grupul Dongpeng Beverage a anunțat marți că reziliază contractul cu Mbappe, potrivit publicației Guancha, cu sediul la Shanghai.

Compania a declarat că se opune ferm și că are o politică de „toleranță zero” față de comportamentele care lezează sentimentele naționale.

Mbappe era imaginea brandului Bushuila, o băutură cu electroliți produsă de Dongpeng.

Anterior, platforma chineză de fotbal Dongqiudi a transmis, luni seara, că Mbappe a făcut remarci nepotrivite despre China într-un interviu recent, remarci care „au rănit sentimentele Chinei și ale poporului chinez”.

De asemenea, Mengniu, unul dintre cei mai mari producători de lactate din China, a încetat colaborarea cu Mbappe din acest motiv, precizând că nu tolerează „cuvinte sau acțiuni care rănesc sentimentele poporului chinez”, conform Jimu News.