Copil de 3 ani, prea bun la fotbal. Meciul s-a terminat cu poliția pe teren și cu eliminarea lui din ligă

„Au chemat poliția pentru un copil de 3 ani pentru că e prea bun”, se aude vocea tatălui, Don Pierre, într-un videoclip vizualizat de milioane de ori.

Winter Park, Florida police were called by parents to escort this 3-year-old boy at a youth soccer game for not passing the ball. https://t.co/YfYDOzT2uk — Daily Loud (@DailyLoud) October 25, 2026

Imaginile îl arată pe Nevada driblând copii de 5 ani și înscriind gol după gol. Apoi, băiatul se uită nedumerit la polițiștii veniți pe teren, potrivit Il Messaggero și ESPN.

Incidentul a avut loc la un meci din liga i9 Sports din Winter Park.

Plângerile adversarilor

Din câte s-a relatat, Nevada ar fi marcat 10 goluri într-un meci împotriva unor copii de 5 ani. Părinții echipei adverse s-au plâns că ține mingea prea mult și că ceilalți nu i-o pot lua. Mama lui, Martasia Griffin, spune că băiatul a fost ținta plângerilor tot sezonul, tocmai din cauza talentului.

„Când am început să-l apăr pe Nevada, au chemat poliția”, a declarat ea pentru HuffPost.

Ce spun organizatorul și poliția

Versiunea ligii e alta. În apelul la 911 făcut public de poliție, organizatorul spune că situația „nu e chiar o urgență”, dar că un părinte face scandal, îl urmărește pe teren și îl înjură. În imaginile de pe camerele de corp, el le spune agenților că Nevada e un jucător bun, dar forțează prea mult. „Vreau doar să plece. Imediat”, le-a mai spus el.

Poliția din Winter Park a precizat că a fost chemată pentru un conflict între părinți și oficialii ligii, nu din cauza copilului. Familia a cooperat, nimeni nu a fost reținut, nu a primit interdicție și nu a fost obligat să plece din parc. Agenții i-au explicat organizatorului că nu au dreptul să scoată familia dintr-un parc public.

Ce s-a întâmplat după

Liga l-a scos pe Nevada din competiție și le-a returnat părinților banii pe sezonul de toamnă. i9 Sports spune că tratează cazul cu seriozitate, a contactat familia și a deschis o analiză internă.

Mama spune că băiatul a rămas „traumatizat” și nu mai vrea să se întoarcă pe acel teren. Nevada a început să dribleze de la 10 luni și se antrenează zilnic trei ore cu tatăl lui. După ce povestea s-a răspândit, prezentatoarea pentru copii Ms. Rachel l-a invitat în emisiunea ei. Fostul internațional american Eddie Johnson i-a oferit un loc în programul lui de antrenament.